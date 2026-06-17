Панорама «Оборона Севастополя 1854–1855 гг.» пострадал от вражеской атаки. Фото: Музей обороны Севастополя/MAХ

Одна из главных достопримечательностей Севастополя - Панорама «Оборона Севастополя 1854–1855 годов» - пострадала от вражеской атаки 10 июня.

Крыша здания требует серьезного ремонта. Фото: Музей обороны Севастополя/MAХ

Серьезно повреждены огнем и здание, и полотно. Специалисты пока еще только выясняют, какой же нанесен ущерб. Эксперты же дают вполне оптимистичные прогнозы.

- Все реально восстановить за полтора-два года. Для этого как минимум должны работать 200 человек - конструкторы, инженеры, рабочие, живописцы, реставраторы, - рассказал «КП-Крым» Николай Васильев, руководитель АНО «Центр объектов наследия и культурных ценностей» (АНО «ЭКОН»).

Огонь все, что находилось внутри. Фото: Музей обороны Севастополя/MAХ

Конечно же, не идет речь о том, что все эти люди будут трудиться над визиткой Севастополя одновременно.

- Объем очень большой, и работа будет проходить в несколько этапов. Первоначально важно провести комплексное исследование и здания диорамы, и полотна, и конструктивных элементов. Выяснить, например, можно ли использовать металлоконструкции, которые находятся в стенах здания, либо они подлежат полной замене: при пожаре температура была высокой, и металл мог утратить прочность.

Сохранились отдельные фрагменты полотна. Фото: Музей обороны Севастополя/MAХ

Николай Васильев отметил, что запросов и предложений ни от правоохранителей, ни от музея обороны Севастополя, ни от Министерства культуры не поступало. «ЭКОН» - эксперт по культурному наследию: занимается исследованием объектов культурного наследия, подготовкой первичной документации, авторским и техническим надзором, приемкой работ.

У центра есть опыт работы в городе-герое.

- В настоящее время в Севастополе занимаемся реставрацией на Таврической набережной в Балаклаве, в частности дома Юсупова. Осуществляем и авторский, и технический надзор - все должно быть выполнено красиво, правильно, чтобы сохранить по максимуму подлинность объекта.

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