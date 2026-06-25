Количество поездов сократили до семи Фото: Алексей БУЛАТОВ. Перейти в Фотобанк КП

С 25 июня 2026 года в Крыму вступают в силу кардинальные изменения в движении поездов «Таврия». По решению Оперативного штаба Республики Крым, количество составов, курсирующих на полуостров и обратно, будет сокращено. Публикуем новый график движения поездов в Крыму 2026.

График движения поездов в Крыму 2026

Компания-перевозчик «Гранд Сервис Экспресс» совместно с Минтрансом Крыма и руководством ФГУП «Крымская железная дорога» приняла решение о том, чтобы ежедневно в Крым и из Крыма отправлять только семь поездов вместо прежних 18. Итак, курсировать будут:

№ 7/8 Санкт-Петербург – Севастополь;

№ 27/28 Москва – Симферополь;

№ 91/92 Москва – Севастополь;

№ 315/316 Адлер – Симферополь;

№ 179/180 Санкт-Петербург – Евпатория (с прицепной группой № 409/410 Псков – Чудово по датам);

№ 453/454 Москва – Симферополь (с прицепной группой № 403/404 Курск – Белгород через день);

Москва – Симферополь: № 17/18 (одноэтажный, 3 раза в четыре дня) и № 167/168 (двухэтажный, 1 раз в четыре дня).

Последние новости о графике движения поездов в Крыму 2026

До особого распоряжения все эти поезда следуют только до станции Керчь-Южная и обратно. Пассажиров будут подвозить к месту назначения автобусами по разработанному расписанию.

Расписание поездов в Крыму 2026

Остальные поезда, курсировавшие этим летом, будут отменяться постепенно, в течение двух недель. Это сделано для того, чтобы пассажиры, купившие билеты на ближайшие дни, не меняли планы, а те, у кого билеты на более поздние даты, смогли скорректировать маршруты.

Так, в последний рейс отправятся следующие поезда:

№ 67/68 Москва – Симферополь - последний из Москвы 26 июня, из Керчи - 27 июня .

№ 173/174 Москва – Евпатория - последний из Москвы 24 июня, из Керчи - 27 июня.

№ 464/463 Москва – Феодосия - последний из Москвы уже состоялся 23 июня, из Керчи - 25 июня.

№ 77/78 Санкт-Петербург – Симферополь - последний из Санкт-Петербурга 28 июня, из Керчи - 30 июня

№ 75/76 Омск – Симферополь - последний из Омска 8 июля, из Керчи — 5 июля.

№ 141/142 Пермь – Симферополь - последний из Перми 11 июля, из Керчи — 8 июля.

№ 183/184 Мурманск – Севастополь (с прицепной из Архангельска) - последний из Мурманска 2 июля, из Керчи - 29 июня.

№ 193/194 Челябинск – Симферополь (с прицепной из Оренбурга) - последний из Челябинска 3 июля, из Керчи - 30 июня.

№ 97/98 Москва – Симферополь - последний из Москвы 6 июля, из Керчи - 4 июля .

№ 25/26 Минеральные Воды – Симферополь (с прицепной из Владикавказа) - последний из МинВод 27 июня, из Керчи - 28 июня.

№ 473/474 Смоленск – Симферополь - последний по старому маршруту из Смоленска 26 июня, из Керчи - 24 июня. Далее поезд меняет маршрут и будет ходить из Москвы до Симферополя с сохранением номера.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Отключения света и уменьшение количества поездов: что происходит в Крыму и Севастополе 25 июня 2026 года