Фото: Галина КОВАЛЕНКО. Перейти в Фотобанк КП
Отключения света на Крымском полуострове 26 июня 2026 будут в Симферополе, Евпатории, Алуште, Ялте, Керчи, Феодосии и Севастополе. В компаниях «Крымэнерго» и «Севастопольэнерго» сообщили, что обесточивание связано с ремонтом электросетей и график отключений может корректироваться. Также напоминаем, что с 25 июня в регионе введен особый режим работы энергосистемы.
с 8.00 до 17.00
ул. Гавена, 48-50 , 61;
ул. Толбухина, 2-50 , 3-55 ;
пер. Русский, 36-102 , 39-59 , 63-105
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ул. Целинная, 2-22 , 3-27а ;
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пер. Ключевой, 1-22.
ул. Войкова, 2а;
ул. Лихого, 1-7 ;
ул. Севастопольская, 31;
ул. Севастопольская/ Эстонская, 58/2;
ул. Парковая, 1-7 , 2;
ул. Тамбовская, 34-36 , 37-45 ;
пер. Парковый, 1-4
с 8.00 до 17.00
город Евпатория:
ш. Красноярское, 1, торговые павильоны;
ш. Суворовское, 2;
ул. 27 Августа, катодная станция;
ул. 51 Армии, торговые павильоны;
ул. 51 Армии/ул. Виноградная, торг. павильоны;
ул. Аблямит Аджи, 1-62;
ул. Аксарай, 1-62;
ул. З. Бекировой,1/49, 2/51, 11-21;
ул. Болекаджи, 1/2-50;
ул. Виноградная, 5а;
ул. Генерала Булатова, 1-12;
ул. Акимова, 25-50, 56
ул. Кангыл, 2/5-8;
ул. Кефе, 1-62;
ул. Къайтарма, 1-62;
ул. М. Нузета, 3-55/42;
ул. Миллет, 21/6;
ул. Салтаба, 2/4-44 , 3/1;
ул. Силифке, 1-12;
ул. Тумен, 2-8 , 9/1-17 ;
ул. Шукурулла эфенди, 1-26;
ул. Э. Османова, 1-10;
ул. Я. Мемета, 4-12а ;
пер. Салтаба, 7;
пр-д Салтаба, 1-10
с 8.00 до 17.00.
город Алушта:
нет плановых отключений
с 8.00 до 17.00
город Ялта:
микрорайон Васильевка:
пер. Пролетарский, 10-14 .
с 8.00 до 17.00
ул. Пушкина, 4-9, 13-75 , 14-46 ;
ул. Белинского, 20, 31;
ул. Чкалова, 62-74 ;
ул. Гоголя, 2-4 , 31а-37 ;
пер. Тупиковый, 2-10Б
ул. Болотникова, 122;
ул. Лозовая, 115-119а , 116-142 , 125-145 , 192, 194;
ул. Голубиная, 2-22 , 7-19 , 180-184 , 187, 189, 197, 200;
ул. Кооперативная, 1-13 , 4-6 , 18-22 , 19а, 25, 34, 37, 38-50а , 39, 56, 68, 69, 77, 79, 86, 88, 89;
ул. 1 Сотня, 101-117 , 104, 106, 108, 127-169 , 128-162 ;
ул. 2 Сотня, 37, 45, 50, 52, 53, 58, 59
ш. Вокзальное, 131, 131а, 140;
ул. Г. Петрова, 4, 6, 8
ул. Чернявского, 4а-10;
ул. Кулакова, 53-85 ;
пер. 1 Степной, 5-8, 10;
пер. 2 Степной, 1а-5 , 4-10 ;
пер. 3 Степной, 11-13 , 14, 15
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