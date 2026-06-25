Свет исчезнет на время Фото: Галина КОВАЛЕНКО. Перейти в Фотобанк КП

Отключения света на Крымском полуострове 26 июня 2026 будут в Симферополе, Евпатории, Алуште, Ялте, Керчи, Феодосии и Севастополе. В компаниях «Крымэнерго» и «Севастопольэнерго» сообщили, что обесточивание связано с ремонтом электросетей и график отключений может корректироваться. Также напоминаем, что с 25 июня в регионе введен особый режим работы энергосистемы.

Где отключат свет в Симферополе 26 июня 2026:

с 8.00 до 17.00

ул. Гавена, 48-50 , 61;

ул. Толбухина, 2-50 , 3-55 ;

пер. Русский, 36-102 , 39-59 , 63-105

ул. Миллера, 58;

ул. Сочинская, 12-34 , 15-37

ул. Димитрова, 1-15а , 2-74 , 19-73 , 22а; ТП-168 Л-5

ул. Севастопольская, 202, 204, 206, 250а;

ул. Целинная, 2-22 , 3-27а ;

ул. 1 Конной Армии, 1-13 , 2-46 ;

пер. Ключевой, 1-22.

ул. Войкова, 2а;

ул. Лихого, 1-7 ;

ул. Севастопольская, 31;

ул. Севастопольская/ Эстонская, 58/2;

ул. Парковая, 1-7 , 2;

ул. Тамбовская, 34-36 , 37-45 ;

пер. Парковый, 1-4

Где отключат свет в Евпатории 26 июня 2026:

с 8.00 до 17.00

город Евпатория:

ш. Красноярское, 1, торговые павильоны;

ш. Суворовское, 2;

ул. 27 Августа, катодная станция;

ул. 51 Армии, торговые павильоны;

ул. 51 Армии/ул. Виноградная, торг. павильоны;

ул. Аблямит Аджи, 1-62;

ул. Аксарай, 1-62;

ул. З. Бекировой,1/49, 2/51, 11-21;

ул. Болекаджи, 1/2-50;

ул. Виноградная, 5а;

ул. Генерала Булатова, 1-12;

ул. Акимова, 25-50, 56

ул. Кангыл, 2/5-8;

ул. Кефе, 1-62;

ул. Къайтарма, 1-62;

ул. М. Нузета, 3-55/42;

ул. Миллет, 21/6;

ул. Салтаба, 2/4-44 , 3/1;

ул. Силифке, 1-12;

ул. Тумен, 2-8 , 9/1-17 ;

ул. Шукурулла эфенди, 1-26;

ул. Э. Османова, 1-10;

ул. Я. Мемета, 4-12а ;

пер. Салтаба, 7;

пр-д Салтаба, 1-10

Где отключат свет в Алуште 26 июня 2025:

с 8.00 до 17.00.

город Алушта:

нет плановых отключений

Где отключат свет в Ялте 26 июня 2025:

с 8.00 до 17.00

город Ялта:

микрорайон Васильевка:

пер. Пролетарский, 10-14 .

Где отключат свет в Керчи 26 июня 2025:

с 8.00 до 17.00

ул. Пушкина, 4-9, 13-75 , 14-46 ;

ул. Белинского, 20, 31;

ул. Чкалова, 62-74 ;

ул. Гоголя, 2-4 , 31а-37 ;

пер. Тупиковый, 2-10Б

ул. Болотникова, 122;

ул. Лозовая, 115-119а , 116-142 , 125-145 , 192, 194;

ул. Голубиная, 2-22 , 7-19 , 180-184 , 187, 189, 197, 200;

ул. Кооперативная, 1-13 , 4-6 , 18-22 , 19а, 25, 34, 37, 38-50а , 39, 56, 68, 69, 77, 79, 86, 88, 89;

ул. 1 Сотня, 101-117 , 104, 106, 108, 127-169 , 128-162 ;

ул. 2 Сотня, 37, 45, 50, 52, 53, 58, 59

ш. Вокзальное, 131, 131а, 140;

ул. Г. Петрова, 4, 6, 8

ул. Чернявского, 4а-10;

ул. Кулакова, 53-85 ;

пер. 1 Степной, 5-8, 10;

пер. 2 Степной, 1а-5 , 4-10 ;

пер. 3 Степной, 11-13 , 14, 15

Где отключат свет в Феодосии 26 июня 2025:

с 8.00 до 17.00

город Феодосия:

нет плановых отключений

Где отключат свет в Севастополе 26 июня 2025:

с 9.00 до 18.00

село Верхнесадовое

ул. Титова, 38/1,36-48,1672,50/1,61/3,43-61.