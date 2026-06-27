Очередная атака киевского режима: над Крымом и другими регионами сбили 175 дронов

БПЛА также нейтрализовали над Черным морем Фото: Олег УКЛАДОВ. Перейти в Фотобанк КП

В ночь на субботу, 27 июня, средства противовоздушной обороны уничтожили 175 беспилотников над Крымом и другими регионами. Об этом сообщили в пресс-службе Минобороны России.

Киевский режим пытался атаковать нашу страну в период с восьми вечера до восьми утра.

«Дежурными средствами ПВО перехвачены и уничтожены 175 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа», – рассказали в министерстве.

Как уточнили в оборонном ведомстве, часть дронов сбили над Крымом и Черным морем. О количестве пораженных целей не сообщается.

Кроме того, БПЛА нейтрализовали над Белгородской, Брянской, Калужской, Курской, Орловской, Ростовской, Смоленской, Тульской областями, а также над Кубанью и Московским регионом.

Губернатор Севастополя Михаил Развожаев сообщил, что в городе отражали атаку ВСУ. Работали средства ПВО и мобильные огневые группы. В Севастополе сбили два украинских беспилотника. Глава города-героя уточнил, что это произошло в Балаклавском районе.

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