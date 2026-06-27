Купить можно не больше 20 литров топлива на одну машину Фото: Даниил ОПАРИН. Перейти в Фотобанк КП

В Крыму и Севастополе сохраняются проблемы с нехваткой топлива. В республике реализация горючего прекращена. А продажа топлива по QR-кодам в Севастополе возобновилась 27 июня 2026 года. Об этом в своем канале в мессенджере MAX сообщил губернатор Михаил Развожаев.

Ситуация с бензином в Севастополе 27 июня 2026 года

Получение QR-кодов началось поздним вечером в пятницу. Заправиться по ним можно 27 июня. При этом в Севастополе продолжают действовать ограничения на продажу топлива.

«Заправить можно 20 литров в одну машину», – пояснил Развожаев.

Губернатор уточнил, что персональный QR-код дает право приобрести топливо конкретной марки лишь для одной конкретной машины. Продажа в канистры запрещена. Воспользоваться QR-кодом можно с 9.00 до 21.00 27 июня.

Ситуация с бензином в Крыму 27 июня 2026 года

С 21 июня в Крыму полностью остановили свободную продажу бензина для физических и юридических лиц. Теперь топливо отпускается исключительно для транспорта экстренных, коммунальных и государственных служб. Через Крымский мост можно провезти до 200 литров горючего на один автомобиль. Однако бензин можно транспортировать в таре, проходящей через интраскоп (65х75). О сроках возобновления свободной продажи пока не сообщается.

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