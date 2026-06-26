Энергетики продолжают восстанавливать перебои электричества по всему полуострову Фото: Алексей БУЛАТОВ. Перейти в Фотобанк КП

Пятница, 26 июня, для Крыма началась с многокилометровых пробок на мосту, режима экономии электричества и новых сигналов воздушной тревоги. Также в республике и Севастополе вводится режим чрезвычайной ситуации регионального характера. Об этом сообщили глава республики Сергей Аксенов и губернатор Севастополя Михаил Развожаев.

Рассказываем, что происходит в Крыму 26 июня 2026 года.

Что происходит в Крыму и Севастополе 26 июня 2026 года

В Крыму и Севастополе введен режим чрезвычайной ситуации. Решение принято, в первую очередь, для упорядочения вопросов экономического характера.

- Правовой режим ЧС позволяет максимально оперативно решать задачи по организации стабильного функционирования всех сфер, от которых зависит жизнеобеспечение населения, - сообщил глава республики Сергей Аксенов.

Кроме того, в ночь на 26 июня российские средства ПВО отразили масштабную воздушную атаку, уничтожив 660 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа над акваториями двух морей и территориями 13 регионов страны.

По данным Минобороны России, ликвидированы украинские беспилотные летательные аппараты самолетного типа над Крымом, Черным и Азовским морями, а также над территориями Липецкой, Ростовской, Воронежской, Тульской, Белгородской, Брянской, Курской, Орловской, Калужской, Рязанской, Астраханской и Московской областей.

Отключение света в Крыму 26 июня 2026 года

Энергетики продолжают работать в режиме ЧС. В Крыму сохраняется режим временного ограничения электроснабжения - отключения вводят, чтобы снять нештатную нагрузку с сетей и избежать системной аварии.

Как сообщил Аксенов, в настоящее время графики отключения электроэнергии в Крыму могут не соблюдаться. Из-за атак ВСУ пострадала энергетическая инфраструктура, поэтому по всей республике временно гаснет свет. Глава региона заверил, что электричество будут подавать точечно и по необходимости.

Отключение света в Севастополе 26 июня 2026 года

В Севастополе ситуация уже чуть лучше: графики отключений планировали отменить с 26 июня, если не случится новых форс-мажоров. Однако ночные атаки дронов, судя по всему, внесли коррективы - воздушная тревога и работа ПВО в городе продолжаются.

Кроме того, нестабильное напряжение на гидроузлах в Севастополе привело к проблемам с напором воды, в том числе в части Гагаринского района.

- После стабилизации энергосети ситуация изменится. Все городские службы работают в усиленном режиме, чтобы максимально оперативно устранить последствия ограничений, - заверил глава города Михаил Развожаев.

Из-за ночных атак беспилотников энергетики не смогли закончить ремонтные работы по восстановлению электроснабжения. Ожидается, что подача электричества будет возобновлена к вечеру 26 июня.

Обстановка на Крымском мосту 26 июня 2026 года

На фоне дефицита топлива автомобилисты решили добыть бензин за пределами полуострова, поэтому уже который день перед Крымским мостом со стороны Керчи наблюдается большая пробка. Правда, в пятницу пробка достигла рекордных показателей.

Утром пробка достигла 30 км. Фото: пресс-службы Росавтодора.

Ночью транспортный переход закрывали на шесть часов из-за угрозы беспилотников. Движение возобновили только к шести утра, но к этому времени на подъездах уже скопились огромные очереди.

По данным на 14:00, со стороны Керчи досмотра ждут больше двух тысяч машин, время ожидания - более четырех часов. Утром со стороны Тамани было больше тысячи авто, но после обеда пробка исчезла. Водители, выезжающие с полуострова, жалуются, что вереница растянулась почти на 25 километров, а за два часа удается проехать всего сотню метров. Главная причина массового отъезда - топливный кризис: на полуострове уже неделю остановлена свободная продажа бензина, и люди стараются выехать, чтобы заправиться на «большой земле».

Ситуация с бензином в Крыму 25 июня 2026 года

С прошлого воскресенья в Крыму и Севастополе полностью остановлена свободная продажа бензина для физических и юридических лиц. Топливо теперь отпускается исключительно для транспорта экстренных, коммунальных и государственных служб.

При этом через Крымский мост разрешено провозить до 200 литров топлива на одну машину. Однако есть важное уточнение - бензин можно везти в таре, проходящей через интраскоп (65х75).

Многие предпочли выехать на материк за бензином Фото: Артем КИЛЬКИН. Перейти в Фотобанк КП

- 200-литровые и иные емкости, не проходящие ленту по размерам, через Крымский мост допускаться не будут. Причина - значительный объем в одной большой емкости создает угрозу безопасности для моста, - уточнил советник главы Крыма Олег Крючков.

О сроках возобновления свободной продажи пока не сообщается.

Какие ограничения действуют в Крыму и Севастополе 26 июня 2026 года

Как сообщалось ранее, до конца лета на полуострове отменены все спортивные мероприятия и тренировки на территории Крыма. Организованные выезды спортсменов за пределы полуострова также запрещены. В Севастополе крупные торговые объекты работают с 07:00 до 20:00. Точки общепита - с 08:00 до 23:00. Все уличные мероприятия также отменены.

По словам главы республики, введенный 26 июня правовой режим ЧС позволяет максимально оперативно решать вопросы стабильного функционирования всех сфер, от которых зависит жизнеобеспечение людей.

Власти заявляют, что ситуация на полуострове под контролем, в магазинах хватает основных продуктов питания. На складах достаточно запасов, пути доставки найдены, поэтому не стоит создавать искусственный дефицит.

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