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Что происходит26 июня 2026 5:10

ПВО отразила массированный удар: уничтожено 660 дронов над регионами России и Крымом

Над Крымом и другими регионами России средства ПВО ликвидировали 660 БПЛА
Анастасия БУРМИСТРОВА
Вражеские БПЛА также уничтожены над Черным и Азовским морями

Вражеские БПЛА также уничтожены над Черным и Азовским морями

Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН. Перейти в Фотобанк КП

В ночь на 26 июня российские средства ПВО отразили масштабную воздушную атаку, уничтожив 660 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа над акваториями двух морей и территориями 13 регионов страны.

По данным Минобороны России, ликвидированы украинские беспилотные летательные аппараты самолетного типа над Крымом, Черным и Азовским морями, а также над территориями Липецкой, Ростовской, Воронежской, Тульской, Белгородской, Брянской, Курской, Орловской, Калужской, Рязанской, Астраханской и Московской областей.

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