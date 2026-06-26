ПВО отразила массированный удар: уничтожено 660 дронов над регионами России и Крымом

Вражеские БПЛА также уничтожены над Черным и Азовским морями Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН. Перейти в Фотобанк КП

В ночь на 26 июня российские средства ПВО отразили масштабную воздушную атаку, уничтожив 660 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа над акваториями двух морей и территориями 13 регионов страны.

По данным Минобороны России, ликвидированы украинские беспилотные летательные аппараты самолетного типа над Крымом, Черным и Азовским морями, а также над территориями Липецкой, Ростовской, Воронежской, Тульской, Белгородской, Брянской, Курской, Орловской, Калужской, Рязанской, Астраханской и Московской областей.

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