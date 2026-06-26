Время ожидания на выезде из Крыма - около 3 часов. Фото: чат автомобилистов "Крымский мост"

Пробка на Крымском мосту достигла рекордных масштабов в этом году. Последние несколько дней очередь скапливалась только со стороны Керчи. Народ выезжает на материк за бензином после того, как власти отменили свободную продажу топлива, но в пятницу машины ожидают проезда и со стороны Тамани. Рассказываем, какая обстановка на подходах к Крымскому мосту 26 июня 2026 года.

Обстановка на подходах к Крымскому мосту 26 июня 2026 года

Очередь на подъездах к Крымскому мосту утром 26 июня достигла почти трех тысяч автомобилей – это рекордный показатель за последние дни. Выезд из Крыма превратился в настоящее испытание на прочность.

Как сообщает оперативный канал инфоцентра, по состоянию на 11 утра, очереди на досмотр ожидают 1750 авто, ждать проезда приходится около 4 часов. Со стороны Тамани находится 750 транспортных средств. Время ожидания - около трех часов.

По данным Яндекс.Карт, пробка достигла 30 километров.

Пробка на Крымском мосту 26 июня 2026 года

Главная причина гигантских пробок – очередное ночное перекрытие движения. Мост был закрыт более чем на шесть часов – с 23:50 25 июня до 6:14 26 июня. Причиной ограничений стала массированная атака беспилотников. За ночь над регионами России, включая Крым, системой ПВО было уничтожено 660 дронов. Сразу после открытия движения на подходах образовался огромный затор из почти двух тысяч машин, который за утро только увеличился.

Что происходит с бензином в Крыму 26 июня 2026 года

В Крыму и Севастополе сохраняются проблемы с нехваткой топлива. На данный момент на полуострове в свободной продаже и по талонам бензина нет. В Севастополе тоже приостановлена заправка по qr-кодам. Бензин уходит в первую очередь на транспорт городских и экстренных служб.

При этом с 23 июня в силу вступило новое разрешение о провозе бензина через досмотр. Теперь с собой можно взять до 200 литров топлива на одном автомобиле. Власти будут еженедельно сообщать о состоянии поставок топлива на полуостров.

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