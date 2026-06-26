Сергей Аксенов объявил о введении режима ЧС в Крыму. Скриншот из видео/официальный канал главы республики в Мах

Режим ЧС в Крыму и Севастополе ввели с 26 июня 2026 года. Соответствующие решения приняли глава республики Сергей Аксенов и губернатор Севастополя Михаил Развожаев на фоне ситуации с электроснабжением, поставками бензина и регулярными атаками со стороны ВСУ. Рассказываем, что значит режим ЧС в Крыму и Севастополе, введенный с 26 июня 2026.

Глава Крыма Сергей Аксенов сообщил о введении режима ЧС в июне 2026 года Видео: канал главы Крыма в МАХ

Режим ЧС в Крыму и Севастополе с 26 июня 2026 года: что означает

- Сегодня с 13:00 вводится режим Чрезвычайной ситуации. С Михаилом Развожаевым мы действуем синхронно. Данный режим вводится с целью упорядочивания финансово-денежных, кредитных, договорных и других отношений. И с вопросами восстановления ущерба данная позиция тоже должна быть упрощена. Прошу всех соблюдать спокойствие и доверять проверенным источникам информации, - пояснил Аксенов.

Указ главы республики о введении режима ЧС регионального характера уже опубликован на сайте правительства Крыма.

В документе отмечается, что решение принято «в связи с ухудшением обстановки на территории Республики Крым в результате ситуации, сложившейся на приграничных с Украиной территориях».

Для чего вводится Режим ЧС в Крыму и Севастополе с 26 июня 2026 года

Губернатор Севастополя Михаил Развожаев также отметил, что решение принято «в первую очередь для решения вопросов экономического характера».

- Правовой режим ЧС позволяет максимально оперативно решать вопросы стабильного функционирования всех сфер, от которых зависит жизнеобеспечение людей, - сказал в своем видеообращении Развожаев.

Сроки режима ЧС в Крыму и Севастополе с 26 июня 2026 года

В указе главы Крыма от 26 июня 2026 года говорится, что режим ЧС будет действовать до особого распоряжения. То есть, как только обстановка улучшится, режим будет снят.

Режим ЧС в Крыму и Севастополе с 26 июня 2026 года: правила

Согласно документу, органы управления должны работать в режиме «повышенная готовность». На силовиков возложена обязанность обеспечить усиленную охрану объектов тепло-, газо-, водо- и энергоснабжения.

Также при необходимости должны быть организованы аварийно-спасательные, аварийно-восстановительные и другие неотложные работы по ликвидации чрезвычайной ситуации и определен перечень мер по защите населения.

В целом же для рядовых жителей и туристов ситуация кардинально не меняется. Меры приняты в первую очередь, чтобы обеспечить оперативное управление и необходимые региону закупки без многочисленных согласований, оперативно проводить аварийные работы, оценивать ущерб и назначать компенсации.

При этом никакие запреты на въезд или выезд с полуострова не ввоодятся. Не предусматривается и остановка транспорта.

Напомним, из-за регулярных атак киевского режима Крым и Севастополь вынужденно перешли на режим экономии электроэнергии, в населенных пунктах введены графики веерных отключений. Также сохраняется проблема с поставками топлива на полуостров.

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