Режим ЧС в Крыму и Севастополе ввели с 26 июня 2026 года. Соответствующие решения приняли глава республики Сергей Аксенов и губернатор Севастополя Михаил Развожаев на фоне ситуации с электроснабжением, поставками бензина и регулярными атаками со стороны ВСУ. Рассказываем, что значит режим ЧС в Крыму и Севастополе, введенный с 26 июня 2026.
Видео: канал главы Крыма в МАХ
- Сегодня с 13:00 вводится режим Чрезвычайной ситуации. С Михаилом Развожаевым мы действуем синхронно. Данный режим вводится с целью упорядочивания финансово-денежных, кредитных, договорных и других отношений. И с вопросами восстановления ущерба данная позиция тоже должна быть упрощена. Прошу всех соблюдать спокойствие и доверять проверенным источникам информации, - пояснил Аксенов.
Указ главы республики о введении режима ЧС регионального характера уже опубликован на сайте правительства Крыма.
В документе отмечается, что решение принято «в связи с ухудшением обстановки на территории Республики Крым в результате ситуации, сложившейся на приграничных с Украиной территориях».
Губернатор Севастополя Михаил Развожаев также отметил, что решение принято «в первую очередь для решения вопросов экономического характера».
- Правовой режим ЧС позволяет максимально оперативно решать вопросы стабильного функционирования всех сфер, от которых зависит жизнеобеспечение людей, - сказал в своем видеообращении Развожаев.
В указе главы Крыма от 26 июня 2026 года говорится, что режим ЧС будет действовать до особого распоряжения. То есть, как только обстановка улучшится, режим будет снят.
Согласно документу, органы управления должны работать в режиме «повышенная готовность». На силовиков возложена обязанность обеспечить усиленную охрану объектов тепло-, газо-, водо- и энергоснабжения.
Также при необходимости должны быть организованы аварийно-спасательные, аварийно-восстановительные и другие неотложные работы по ликвидации чрезвычайной ситуации и определен перечень мер по защите населения.
В целом же для рядовых жителей и туристов ситуация кардинально не меняется. Меры приняты в первую очередь, чтобы обеспечить оперативное управление и необходимые региону закупки без многочисленных согласований, оперативно проводить аварийные работы, оценивать ущерб и назначать компенсации.
При этом никакие запреты на въезд или выезд с полуострова не ввоодятся. Не предусматривается и остановка транспорта.
Напомним, из-за регулярных атак киевского режима Крым и Севастополь вынужденно перешли на режим экономии электроэнергии, в населенных пунктах введены графики веерных отключений. Также сохраняется проблема с поставками топлива на полуостров.
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Не прихоть, а вынужденная мера: в Крыму продолжаются отключения света