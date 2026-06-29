Очередная атака киевского режима: над Крымом и другими регионами сбили 209 беспилотников

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В ночь на понедельник, 29 июня, средства противовоздушной обороны уничтожили 209 беспилотников над Крымом и другими регионами. Об этом сообщили в пресс-службе Минобороны России.
Киевский режим пытался атаковать нашу страну в период с восьми вечера до семи утра.
«Дежурными средствами ПВО перехвачены и уничтожены 209 украинских беспилотных летательных аппаратов», – рассказали в министерстве.
В оборонном ведомстве добавили, что речь идет о дронах самолетного типа. Часть БПЛА сбили над Крымом, а также над Черным и Азовским морями. О количестве пораженных целей не сообщается.
Губернатор Севастополя Михаил Развожаев рассказал, что в городе сбили два БПЛА. Это произошло в районе Северной стороны.
Кроме того, беспилотники нейтрализовали над Белгородской, Брянской, Калужской, Курской, Орловской, Ростовской, Смоленской, Тверской и Тульской областями, а также над Кубанью и Московским регионом.
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