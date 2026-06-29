Очередная атака киевского режима: над Крымом и другими регионами сбили 209 беспилотников

Часть дронов сбили над Черным и Азовским морями Фото: REUTERS.

В ночь на понедельник, 29 июня, средства противовоздушной обороны уничтожили 209 беспилотников над Крымом и другими регионами. Об этом сообщили в пресс-службе Минобороны России.

Киевский режим пытался атаковать нашу страну в период с восьми вечера до семи утра.

«Дежурными средствами ПВО перехвачены и уничтожены 209 украинских беспилотных летательных аппаратов», – рассказали в министерстве.

В оборонном ведомстве добавили, что речь идет о дронах самолетного типа. Часть БПЛА сбили над Крымом, а также над Черным и Азовским морями. О количестве пораженных целей не сообщается.

Губернатор Севастополя Михаил Развожаев рассказал, что в городе сбили два БПЛА. Это произошло в районе Северной стороны.

Кроме того, беспилотники нейтрализовали над Белгородской, Брянской, Калужской, Курской, Орловской, Ростовской, Смоленской, Тверской и Тульской областями, а также над Кубанью и Московским регионом.

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