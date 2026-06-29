К ликвидации возгорания привлекли 59 человек Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН. Перейти в Фотобанк КП

Лесной пожар площадью восемь гектаров произошел в результате атаки киевского режима в Севастополе в понедельник, 29 июня. Кроме того, оказались поврежденными четыре частных дома. Об этом в своем канале в мессенджере MAX сообщил губернатор Михаил Развожаев.

Что известно об атаке ВСУ на Севастополь 29 июня 2026 года

Ночью и утром в Севастополе отразили две атаки ВСУ.

«Всего за минувшие сутки сбито 29 БПЛА», – сообщил Развожаев.

Губернатор добавил, что по целям отработали авиация, средства ПВО и мобильные огневые группы.

Последствия атаки ВСУ на Севастополь 29 июня 2026 года

Поврежденными оказались четыре частных дома. Севастопольцы рассказали о разбитых окнах. Кроме того, поврежденными оказались крыши и потолки. В районе села Полюшко из-за падения осколков сбитого дрона загорелись виноградники. Пожар оперативно потушили. Площадь возгорания составила 200 квадратных метров.

Лесной пожар в результате атаки ВСУ в Севастополе 29 июня 2026 года

Из-за падения частей сбыты дронов за Черноречьем загорелась хвойная подстилка. Площадь возгорания составила восемь гектаров. Пожарные обнаружили 13 очагов. Всего к ликвидации пожара привлекли 59 человек и 15 единиц техники.

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