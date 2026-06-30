Очередная ночная атака: над Крымом и другими регионами сбили больше 400 беспилотников

Цели поразили в период восьми вечера до семи утра Фото: Олег УКЛАДОВ. Перейти в Фотобанк КП

В ночь на вторник, 30 июня, средства противовоздушной обороны уничтожили 419 беспилотников над Крымом и другими регионами. Об этом сообщили в пресс-службе Минобороны России.

Киевский режим пытался атаковать нашу страну в период с восьми вечера до семи утра.

«Дежурными средствами ПВО перехвачены и уничтожены 419 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа», – рассказали в министерстве.

В оборонном ведомстве добавили, что это, в частности, произошло над Крымом.

Кроме того, БПЛА нейтрализовали над Белгородской, Брянской, Владимирской, Волгоградской, Воронежской, Калужской, Курской, Орловской, Рязанской, Липецкой, Ростовской, Саратовской, Смоленской, Тамбовской, Тверской и Тульской областями. Дроны также сбили над Кубанью и Московским регионом.

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