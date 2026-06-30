В Крыму и Севастополе до сих пор действуют ограничения на продажу бензина из-за нехватки топлива Фото: Светлана МАКОВЕЕВА. Перейти в Фотобанк КП

Полуостров уже больше месяца живет в условиях топливного дефицита. Из-за атак ВСУ на полуострове также наблюдаются перебои с электричеством, но власти держат вопросы на контроле. Рассказываем, что происходит в Крыму и Севастополе 30 июня 2026 года.

Что происходит в Крыму и Севастополе 30 июня 2026 года

Как рассказали в пресс-службе Министерства обороны России, ночью средства ПВО уничтожили 419 беспилотников над Крымом и другими регионами. Киевский режим пытался атаковать в период с восьми вечера до семи утра. Дроны сбили над Крымом, Черным и Азовским морями. Однако о количестве пораженных целей не сообщается.

Также с 26 июня в Крыму и Севастополе действует режим чрезвычайной ситуации регионального характера. Он не ограничивает въезд и передвижение, но дает властям расширенные полномочия: ускоренно закупать топливо и генераторы, привлекать технику для аварийных работ и оформлять компенсации пострадавшим.

Отключение света в Крыму 30 июня 2026 года

В многих районах полуострова сохраняются веерные отключения электроэнергии. В Алуште с воскресенья действуют графики. В других городах свет подается по часам, но они могут меняться в зависимости от оперативной обстановки.

Во многих районах полуострова отключают свет Фото: Светлана МАКОВЕЕВА. Перейти в Фотобанк КП

Из-за проблем с энергоснабжением в крымской столице сократили выпуск троллейбусов на линию. Также 30 июня приостановили движение пригородных поездов на участке Бахчисарай – Симферополь. Об этом сообщили в пресс-службе Южной пригородной пассажирской компании. О возобновлении движения электричек пообещали сообщить дополнительно.

Отключение света в Севастополе 30 июня 2026 года

Как сообщил губернатор города Михаил Развожаев, в Севастополе будут проводить поочередное отключение потребителей электроэнергии.

- До стабилизации ситуации посменно будет происходить чередование 1-й и 2-й очереди каждые 3 часа, - объяснил глава города.

В график второй очереди вошли потребители Ленинского района. Обесточены будут улица Курганная, Николая Музыки, Шабалина, Соловьева, Стахановцев, Хрусталева, Токарева и проезд Токарева, Куликово поле, Генерала Хрюкина, Генерала Острякова, Генерала Лебедя, Гидрографическая. Проспект Эдельвейсовый и ТЦ «SeaMall».

Также без света останутся Камышовая бухта, Юхарина балка, пляж «Омега». Балаклавский район, Байдарская долина и ЮБК, село Тыловое, Орлиное, Родниковое, Подгорное, Павловка, Широкое, Передовое, Ново-Бобровка, Россошанка, Гончарное, Резервное, поселок Ласпи, мыс Сарыч, ул. Севастопольская зона ЮБК.

В Гагаринском районе отключение затронет проспект Октябрьской Революции, Античный, Столетовский и Готский, а также улицу Правды, Тараса Шевченко, Комбрига Потапова, А. Маринеско, Челнокова, П. Корчагина, Колобова, Жасминная, Усадебная, Героев Бреста, Бориса Михайлова, Адмирала Фадеева, Адмирала Юмашева, Камышовое шоссе, Молодых строителей, Маячная, А. Косарева, Парковая, Летчиков.

Обстановка на Крымском мосту 30 июня 2026 года

На фоне дефицита топлива крымчане выезжали за бензином за пределы полуострова, поэтому на прошлой неделе перед Крымским мостом со стороны Керчи наблюдалась большая пробка. Но 30 июня перед пунктами досмотра спокойная. С самого утра там нет пробок. Еще вчера утром, по данным Яндекс.Карт, пробка растянулась до 11 километров. Все машины стояли со стороны Тамани.

Что происходит с бензином в Крыму и Севастополе 30 июня 2026 года

В Крыму и Севастополе до сих пор действуют ограничения на продажу бензина из-за нехватки топлива. Однако топливо можно найти Севастополе. Там с субботы по распоряжению губернатора Михаила Развожаева вновь появилась возможность заправиться по qr-кодам. А утром во вторник на шести заправках сети «АТАН» водителям разрешили купить топливо за наличный расчет – по 20 литров на одну машину.

- С федеральным штабом мы продолжаем работу по наращиванию объёмов поставок. Тем не менее, ограничения пока сохраняются и, ориентировочно, они продлятся ещё около месяца, - сообщил Михаил Развожаев.

Также бензин появился на некоторых заправках в Саках.

В Севастополе вновь появился бензин в свободной продаже Фото: Артем КИЛЬКИН. Перейти в Фотобанк КП

Напомним, что с 23 июня в силу вступило новое разрешение о провозе бензина через досмотр по Крымскому мосту. Можно взять до 200 литров топлива на одном автомобиле. Однако есть важное уточнение - его можно везти в таре, проходящей через интраскоп (65х75). Но 200-литровые емкости пропускать через Крымский мост не будут.

Ограничения в Крыму 30 июня 2026 года

С 30 июня в Ялтинском горно-лесном заповеднике для туристов закроют большинство экологических троп. Такое решение приняли из-за высокого риска возгораний в условиях аномальной жары. Открытыми останутся только маршруты вдоль дороги общего пользования «Ялта - Бахчисарай»

Ограничения продлятся предположительно с 30.06.2026, - предупредили в пресс-службе «Заповедного Крыма».

Кроме того, из-за экстремальной жары МЧС продлило режим чрезвычайной пожарной опасности. Он будет действовать 30 июня, 1 и 2 июля в западных, центральных и восточных районах полуострова, а также в Севастополе. На этот период строго запрещено: разводить костры в лесах и на природе, сжигать сухую траву и мусор устраивать свалки горючих отходов. Штрафы за нарушение требований пожарной безопасности составляют от 10 до 800 тысяч рублей.

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