В Севастополе планируется поочередное отключение потребителей электроэнергии

В Севастополе ограничили электроснабжение. Фото: Алексей БУЛАТОВ. Перейти в Фотобанк КП

В Севастополе будут проводить поочередное отключение потребителей электроэнергии. До 21:00 электроснабжение ограничат для потребителей 1-й очереди, а затем — для 2-й очереди, сообщил губернатор Михаил Развожаев.

«Далее до стабилизации ситуации посменно будет происходить чередование 1-й и 2-й очереди каждые 3 часа», — объяснил глава города.

В график второй очереди вошли потребители Ленинского района. Обесточены будут улица Курганная, Николая Музыки, Шабалина, Соловьева, Стахановцев, Хрусталева, Токарева и проезд Токарева, Куликово поле, Генерала Хрюкина, Генерала Острякова, Генерала Лебедя, Гидрографическая. Проспект Эдельвейсовый и ТЦ «SeaMall».

Также без света останутся Камышовая бухта, Юхарина балка, пляж «Омега». Балаклавский район, Байдарская долина и ЮБК, село Тыловое, Орлиное, Родниковое, Подгорное, Павловка, Широкое, Передовое, Ново-Бобровка, Россошанка, Гончарное, Резервное, поселок Ласпи, мыс Сарыч, ул. Севастопольская зона ЮБК.

В Гагаринском районе отключение затронет проспект Октябрьской Революции, Античный, Столетовский и Готский, а также улицу Правды, Тараса Шевченко, Комбрига Потапова, А. Маринеско, Челнокова, П. Корчагина, Колобова, Жасминная, Усадебная, Героев Бреста, Бориса Михайлова, Адмирала Фадеева, Адмирала Юмашева, Камышовое шоссе, Молодых строителей, Маячная, А. Косарева, Парковая, Летчиков.