Киевский режим пытался атаковать Крым и другие регионы: сбиты 327 беспилотников

БПЛА также нейтрализовали над Черным и Азовским морям Фото: REUTERS.

В ночь на четверг, 2 июля, средства противовоздушной обороны уничтожили 327 беспилотников над Крымом и другими регионами. Об этом сообщили в пресс-службе Минобороны России.

Киевский режим пытался атаковать нашу страну в период с восьми вечера до семи утра.

«Дежурными средствами ПВО перехвачены и уничтожены 327 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа», – рассказали в министерстве.

В оборонном ведомстве добавили, что часть дронов сбили над Крымом, а также над Черным и Азовским морями.

Кроме того, БПЛА нейтрализовали над Астраханской, Белгородской, Брянской, Волгоградской, Воронежской, Калужской, Курской, Ленинградской, Нижегородской, Новгородской, Орловской, Псковской, Ростовской, Саратовской, Тамбовской и Тульской областями, а также на Кубанью и Московским регионом.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

Над Азовским морем и 16 регионами России сбили 133 БПЛА