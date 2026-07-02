Киевский режим пытался атаковать Крым и другие регионы: сбиты 327 беспилотников

Фото: REUTERS.
В ночь на четверг, 2 июля, средства противовоздушной обороны уничтожили 327 беспилотников над Крымом и другими регионами. Об этом сообщили в пресс-службе Минобороны России.
Киевский режим пытался атаковать нашу страну в период с восьми вечера до семи утра.
«Дежурными средствами ПВО перехвачены и уничтожены 327 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа», – рассказали в министерстве.
В оборонном ведомстве добавили, что часть дронов сбили над Крымом, а также над Черным и Азовским морями.
Кроме того, БПЛА нейтрализовали над Астраханской, Белгородской, Брянской, Волгоградской, Воронежской, Калужской, Курской, Ленинградской, Нижегородской, Новгородской, Орловской, Псковской, Ростовской, Саратовской, Тамбовской и Тульской областями, а также на Кубанью и Московским регионом.
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:
Над Азовским морем и 16 регионами России сбили 133 БПЛА