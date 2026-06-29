С 26 июня в Крыму и Севастополе действует режим чрезвычайной ситуации регионального характера Фото: Иван ВИСЛОВ. Перейти в Фотобанк КП

Полуостров продолжает жить в режиме повышенной готовности. В конце прошлой недели власти Крыма и Севастополя ввели режим ЧС регионального характера. Рассказываем, что происходит в Крыму и Севастополе 29 июня 2026 года.

Что происходит в Крыму и Севастополе 29 июня 2026 года

Как рассказали в пресс-службе Министерства обороны России, ночью средства ПВО уничтожили 209 беспилотников над Крымом и другими регионами. Киевский режим пытался атаковать в период с восьми вечера до семи утра. Дроны сбили над Крымом, Черным и Азовским морями. Однако о количестве пораженных целей не сообщается.

В Севастополе над городом сбили 29 дронов. Губернатор Михаил Развожаев сообщил, что в результате падения обломков БПЛА пострадали четыре частных дома - в них разбиты окна, повреждены крыши и потолки. Обломки сбитых дронов также стали причиной пожаров у села Черноречье и в виноградниках в районе села Полюшко. Огонь охватил площадь 200 квадратных метров, но его удалось быстро потушить.

С 26 июня в Крыму и Севастополе действует режим чрезвычайной ситуации регионального характера. Он не ограничивает въезд и передвижение, но дает властям расширенные полномочия: ускоренно закупать топливо и генераторы, привлекать технику для аварийных работ и оформлять компенсации пострадавшим.

Отключение света в Крыму 29 июня 2026 года

В разных городах полуострова сохраняются веерные отключения электроэнергии. Утром 29 июня частично без света остались населенные пункты Белогорского района (Зеленогорское, Александровка, Новокленово, Новогригорьевка) и некоторые поселки Красногвардейского района.

В Алуште со вчерашнего дня действуют графики временных отключений. В других городах свет подается по часам, но они могут меняться в зависимости от оперативной обстановки.

Также из-за проблем с энергоснабжением в крымской столице сократили выпуск троллейбусов на линию. В ГУП РК «Крымтроллейбус» сообщили, что всю актуальную информацию о работе общественного транспорта можно получить по телефону горячей линии предприятия: 8 (800) 777-54-33.

Отключение света в Севастополе 29 июня 2026 года

Электроснабжение потребителей Севастополя, попавших под временные ограничения, восстановлено. Об этом 26 июня сообщил губернатор города Михаил Развожаев. По его словам, на данный момент ситуация остается стабильной и контролируемой.

Обстановка на Крымском мосту 29 июня 2026 года

На фоне дефицита топлива крымчане решили добыть бензин за пределами полуострова, поэтому всю прошлую неделю перед Крымским мостом со стороны Керчи наблюдалась большая пробка. Однако на выходных перед пунктом досмотра почти не было машин. Вереница из автомобилей появилась утром в понедельник. В 10 утра, по данным Яндекс.Карт, пробка растянулась до 11 километров, но уже в 13 сократилась до двух километров. Все машины стоят со стороны Тамани.

На выходных пройти досмотр перед Крымским мостом можно было за несколько минут Фото: Александра ТИМОЩЕНКО. Перейти в Фотобанк КП

Что происходит с бензином в Крыму 29 июня 2026 года

В Крыму и Севастополе до сих пор действуют ограничения на продажу бензина из-за нехватки топлива. На данный момент на полуострове в свободной продаже и по талонам бензина нет, но его можно найти в Севастополе. Там с субботы по распоряжению губернатора Михаила Развожаева вновь появилась возможность заправиться по qr-кодам. Правда, получить шанс на заправку в этот раз намного меньше.

На данный момент на полуострове в свободной продаже и по талонам бензина нет Фото: Алексей БУЛАТОВ. Перейти в Фотобанк КП

- Продолжает действовать ограничение: заправить можно 20 литров в одну машин. Заправка в канистры любого вида топлива запрещена, - написал он в своем канале в Максе.

Также с 23 июня в силу вступило новое разрешение о провозе бензина через досмотр по Крымскому мосту. Можно взять до 200 литров топлива на одном автомобиле. Однако есть важное уточнение - его можно везти в таре, проходящей через интраскоп (65х75).

- 200-литровые и иные емкости, не проходящие ленту по размерам, через Крымский мост допускаться не будут. Причина - значительный объем в одной большой емкости создает угрозу безопасности для моста, - уточнил советник главы Крыма Олег Крючков.

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