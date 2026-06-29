Время ожидания - около 3 часов Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН. Перейти в Фотобанк КП

На выходных на подъездах к Крымскому мосту было практически свободно – с обеих сторон автомобили проезжали быстро и без пробок. Но утром в понедельник там вновь образовались очереди. Рассказываем, какая обстановка на подходах к Крымскому мосту 29 июня 2026 года.

Обстановка на подходах к Крымскому мосту 29 июня 2026 года

По состоянию на 10 утра всего на подъездах к мосту скопилось больше тысячи автомобилей. Больше всего машин ожидали проезда со стороны Тамани, там стояло 730 автомобилей, а время ожидания составляло около трех часов. Однако уже в 11 пробка уменьшилась почти в два раза - там находится 389 машин.

- Со стороны Керчи очереди перед пунктом ручного досмотра нет, - сообщает оперативный канал инфоцентра «Крымский мост».

По данным Яндекс.Карт, пробка составляет четыре километра.

Пробка на Крымском мосту 29 июня 2026 года

Ночью движение по мосту было перекрыто на пять часов - с 2:05 до 7:05. После возобновления проезда на подходах скопились сотни автомобилей. Причиной ограничений стала беспилотная опасность. Как сообщили в пресс-службе Минобороны России, за ночь средства противовоздушной обороны уничтожили 209 беспилотников над Крымом и другими регионами.

Что происходит с бензином в Крыму 29 июня 2026 года

В Крыму и Севастополе до сих пор действуют ограничения на продажу бензина из-за нехватки топлива. На данный момент на полуострове в свободной продаже и по талонам бензина нет. Однако в Севастополе с субботы вновь появилась возможность заправиться по qr-кодам. Правда, получить шанс на заправку в этот раз намного меньше.

Также с 23 июня в силу вступило новое разрешение о провозе бензина через досмотр на Крымском мосту. Можно взять до 200 литров топлива на одном автомобиле.

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