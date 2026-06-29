Руслан Бальбек из СИЗО пожаловался адвокату на высокое давление

Руслан Бальбек. Фото: glava.rk.gov.ru

В Симферополе проходит судебный процесс по громкому делу: на скамье подсудимых оказался бывший депутат Госдумы РФ Руслан Бальбек.

Дело передали в суд 26 января 2026 года, заседания раз десять откладывались. В середине июня произошло довольно значимое событие – подсудимому позволили покинуть СИЗО. Но насладиться домашним уютом и харчами Руслану Бальбеку не удалось.

ПРОКУРАТУРА СКАЗАЛА «НЕТ»

– Прокуратура обжаловала изменение меры пресечения, и апелляционный суд, к сожалению, согласился, – рассказал КП-Крым адвокат экс-депутата Виктор Овечкин.

Проще говоря, решение об освобождении из СИЗО отменили, и Руслан Бальбек снова оказался на нарах.

– Для всех это было неожиданным решением. Впервые такое случилось за всю мою юридическую практику.

И адвокат со вздохом добавил:

- Подзащитный получил направление на сдачу анализов на госпитализацию, и теперь непонятно, как же быть?!

По его словам здоровье у Бальбека неважное - скачет давление, скорую даже в зал суда приходилось вызывать.

ИМЕНИНЫ ЗА РЕШЕТКОЙ

Закон суров, но это закон. Вот и день рождения – а подсудимому 28 августа стукнет 49 лет, придется, скорее всего, встречать за решеткой. Да и празднование 50-летия вряд ли пройдет в теплом домашнем кругу.

Руслана Бальбека обвиняют по ст. 137 ч. 2 и ст. 272 ч. 3 УК РФ – нарушении неприкосновенности частной жизни и неправомерном доступе к компьютерной информации. Плюс еще и ст. 128.1 ч. 1 УК РФ - клевета. По максимуму ему грозит до 4 лет лишения свободы.

Но суд может дать и меньше. Тогда вполне возможно, что с учетом отсидки в СИЗО, где сутки идут за 1,5 дня в тюрьме, он сможет задуть праздничные свечи на юбилейном торте.

ПРЯТАЛСЯ В ГОРАХ

Его подельников - трех женщин, силовики взяли сразу. А Руслан Бальбек оказался шустрым и дал деру в Кабардино-Балкарию. Объявленную в федеральный розыск VIP-персону задержали лишь в сентябре 2025. Пока полиция вела розыск, власти региона освободили набережную Судака от коммерческих самостроев, возведенных политиком и его родней.

Попав за решетку, Бальбек просил рассматривать его уголовное дело не в Крыму, боясь мести тех, кому насолил: мол, региональные высокопоставленные лица могут вмешаться в процесс. Но резонансное дело таки оставили в Киевском райсуде Симферополя.

СПРАВКА КП

Руслан Бальбек был замом председателя Совмина РК с 28 мая 2014 по 30 сентября 2016, а затем депутатом Государственной думы РФ VII созыва, зампредседателя комитета ГД по делам национальностей – с 5 октября 2016 по 12 октября 2021.

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