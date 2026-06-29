В начале июля на полуострове будет царить сухая и знойная погода Фото: Александра ТИМОЩЕНКО. Перейти в Фотобанк КП

Первая неделя июля в Крыму начнется с настоящего пекла. Синоптики прогнозируют аномальную жару, которая побьет многолетние температурные рекорды. Рассказываем, какой будет погода в июле 2026 года в Крыму.

Погода в июле 2026 года в Крыму

Как рассказала КП-Крым начальник Крымского гидрометцентра Татьяна Любецкая, с 28 июня по 3 июля на полуострове установится жаркая погода со средней суточной температурой на 7 градусов выше климатической нормы. Столбики термометров в эти дни будут достигать отметок +30…+35°C! Причем надеяться на прохладные ночи не стоит, так как после захода солнца термометр будет показывать +24-25 градусов. Самые жаркие ночи ожидаются на Южном берегу Крыма.

- Особенно жарко будет в степных и предгорных районах Крыма, где воздух прогреется до +35°C. На черноморском побережье будет чуть свежее - около +30…+32°C. В горных районах дневная температура ожидается на уровне +24…+29°C, - рассказывает КП-Крым метеоролог.

Температура воды в Черном море в июле 2026 года

Зато хорошие новости для любителей купаться – благодаря устоявшемуся теплу вода у побережья прогрелась до комфортных значений. В Черном море +22…+25°C, в Азовском - до +26°C. Это идеальные условия для купания.

По словам Татьяны Любецкой, жаркая погода сохранится до середины недели, а начиная с первых июльских выходных, температура опустится на 4-5 градусов. В разных районах Крыма возможны кратковременные грозовые дожди.

Если говорить о погоде на ближайший месяц, то, по словам ведущего специалиста Центра погоды «ФОБОС» Евгения Тишковца, в первой половине июля южную часть России ожидают по-настоящему жаркие дни.

- Температурный фон будет постепенно повышаться – сначала до +30 градусов, затем до 35 и поднимется до +40. Пик жары придется на 1 июля. Даже ночью столбики термометра уже не будут опускаться ниже +20-градусной отметки. Это даже чуть выше, чем должно быть по многолетним климатическим наблюдениям, - рассказал он КП-Крым.

Так как весь месяц зной будет только набирать обороты, в региональном МЧС объявили экстренное предупреждение о чрезвычайной пожарной опасности. По словам пресс-службы ведомства, в лесах и на прилегающих территориях строго запрещено разводить костры и сжигать сухую траву, а за нарушение грозят серьезные штрафы.

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