Лето без телефона - это не просто реально, но еще и интересно! Фото: Оксана ЗУЙКО. Перейти в Фотобанк КП

Устала кричать 14-летнему сыну, чтобы шел гулять, а не «залипал» в телефоне. Каникулы же!

- Так у меня заслуженный отдых, мама! – услышала возмущенное в ответ.

Так, надо что-то делать.

«Клин клином», - поэтому совета, что делать, я тоже запросила у искусственного интеллекта. Нейросеть сначала выдала «базу» в виде «почитать книги из списка литературы» или «сходить в поход», но после пары уточнений поднатужилась и нашла, что предложить. Каждый из вариантов прокомментировала подростковый психолог с 15-летним стажем, гештальт-терапевт Валерия Горожанкина.

ОРГАНИЗАТОР В ШКОЛЬНОМ ЛАГЕРЕ

Провести три недели в дневном школьном лагере может быть интересно 14-летке, который летом и не посмотрит в сторону школы? Но ИИ предложил посмотреть на это с другой стороны: быть не просто участником, а самому стать помощником в организации мероприятий.

Заявление подали в последний момент. Да еще и записали двух друзей, которые согласились составить компанию. Условия такие: плата за питание в день - 436 рублей, ходить можно не каждый день, а по договоренности.

И сыну, как говорится, «зашло».

Он уже давно участвует в проведении линеек и разного рода школьных мероприятий. Отвечает за техническую часть процесса: сидит за аппаратурой, обеспечивает свет и звук. Поэтому в лагере оторвался по полной: вел дискотеки, отвечал за музыкальную часть праздников, церемоний открытия и закрытия смены. Друг же получил благодарность за организацию Дня шахмат и шашек. А все-таки ИИ «шарит»!

Подростки в детском лагере учатся ответственности Фото: Артем КИЛЬКИН. Перейти в Фотобанк КП

Мнение эксперта:

- Подростки в лагере – не просто «помощники вожатых». Это ведущие игр, мастера творческих мастерских, организаторы квестов и наставники, которые помогают младшим адаптироваться. Когда старший берет шефство над младшим, происходит двойное развитие: первые учатся ответственности и эмпатии, а вторые быстрее адаптируются и чувствуют себя в безопасности».

МИНИ-БИЗНЕС

Желание заработать – то, о чем заговорил сын в первый же день каникул. Договорились, что с летним трудоустройством решим, как только получит паспорт. Но что мешает найти безопасную подработку, пока готовятся документы? Да и нейросеть подкинула идею: придумать необычный способ заработка и реализовать на практике!

С предложением о работе как нельзя кстати пришел друг из параллельного класса - нужно оперативно покрасить гараж соседу. Платит по 5 тысяч каждому.

Покрасить гараж соседу? Почему бы и да! Фото: Анастасия Осипова. Перейти в Фотобанк КП

Тут же был выключен ноут с популярной игрой, перерыт шкаф в поисках старой одежды, которую не жалко испачкать краской, и совершен марш-бросок за перчатками в ближайший магазин.

Гараж (с перерывами на обед, визит к стоматологу и занятие в школе программирования) красили два дня. Старались изо всех сил: чтобы и соседа не подвести, и без денег не остаться.

Мнение эксперта:

- Подработка - это круто. С 14-ти лет подросток имеет право работать официально, но не более 4 часов в день. Отличными вариантами могут стать помощь в местных кафе и магазинах (расклейка объявлений, раздача листовок), а также репетиторство для младшеклассников (актуально для тех, кто хорошо учится). Можно предложить соседям с выгулом собак или покупками, а еще заняться ведением соцсетей для местных предпринимателей - многие из них не умеют это делать.

КВЕСТ НА СКОРОСТЬ

Еще одна идея нейронки. Суть развлечения сводится к тому, чтобы, разгадав головоломки и используя подсказки, придуманные выбранным участником, определить место, где спрятана двухлитровая бутылка «колы».

«Не река, не океан,

А вода – как утренний туман,

Что за гладь блестит в дали?

Угадай-ка не спеши!», - записку с такой шарадой через меня передали сыну.

- Они на озере! – закричал тот и закрутил педали.

Но вернулся расстроенный – квест провалился из-за нежелания одних работать в команде с другими. Организатор вышел из игры, и компания разошлась по домам.

Мнение эксперта:

- Вело-квест – это спорт на свежем воздухе, развитие самостоятельности и командной работы, а также новый взгляд на родной город и хорошая альтернатива гаджетам. Главное, соблюдать правила безопасности и дорожного движения, а еще обязательно сообщать родителям маршрут и время возвращения.

ФИЛЬМ! ФИЛЬМ! ФИЛЬМ!

Снять фильм или крутое видео о путешествии с друзьями - еще одна идея ИИ, который предложил этим летом почувствовать себя режиссерами или блогерами. Решено было снимать все этапы вело-квеста, а потом похвастаться перед одноклассниками в сети.

Но, нет квеста - нет видео! Пришлось вспоминать, какие видосы из отснятых ранее можно смонтировать сейчас. Остановились на поездке по местам боевой славы, которую сами же и организовали месяц назад. Это был велопробег в честь 9 мая, когда, закрепив на велосипедах Знамя Победы, сын с друзьями объехали все доступные мемориалы, у каждого из которых возложили цветы. Кадры, кстати, вышли, как у завзятых блогеров.

Летние каникулы можно превратить в приключение Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ. Перейти в Фотобанк КП

Мнение эксперта:

«Лето – это возможность освоить то, на что часто не хватает времени в школе. Поэтому, позвольте ребенку творить! Можно создать блог о своем городе и показывать его красоту и проблемы глазами подростка, а можно организовать уличный театр и репетировать в парке или во дворе».

ВМЕСТО ВЫВОДА

Лагерь в школе оказался не таким уж и скучным. По крайней мере, первая половина дня проходила активно. Правда, вечером приходилось снова покрикивать, чтобы сын не засиживался за компьютером в поисках новой музыки для активностей. Но это уже «издержки производства». Вдохновил и первый заработок. Поэтому решили искать и другие варианты для подработки. Идея с квестом хороша для творческих подростков, готовых к экспериментам, а снимать интересные видео можно не только летом. Главное не лениться.

Специалист говорит: именно такие «скучные» летние каникулы часто становятся поворотными моментами. Когда нет готовой программы, включается фантазия и самостоятельность.

- Предложите ребенку написать 30 дел, которые ему хотелось бы сделать этим летом. Пусть это будут как грандиозные планы (научиться плавать на доске), так и простые (съесть мороженое на пирсе в полночь). Пусть вычеркивает выполненное — это дает невероятное чувство удовлетворения!

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