Очередная атака Киева: над Крымом и другими регионами сбили 179 беспилотников

Часть БПЛА нейтрализовали над Черным и Азовским морями. Фото: REUTERS.

В ночь на среду, 1 июля, средства противовоздушной обороны уничтожили 179 беспилотников над Крымом и другими регионами. Об этом сообщили в пресс-службе Минобороны России.

Киевский режим пытался атаковать нашу страну в период с девяти вечера до восьми утра.

«Дежурными средствами ПВО перехвачены и уничтожены 179 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа», – рассказали в министерстве.

В оборонном ведомстве добавили, что часть дронов сбили над Крымом, а также над Черным и Азовским морями. О количестве пораженных целей не сообщается.

Кроме того, БПЛА нейтрализовали над Астраханской, Белгородской, Брянской, Волгоградской, Калужской, Курской, Орловской, Пензенской, Ростовской, Саратовской, Самарской, Тверской и Ульяновской областями, а также над Кубанью, Ставропольским краем, а также над Московским регионом.

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