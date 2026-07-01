В некоторых городах в свободной продаже появилось дизтопливо Фото: Артем КИЛЬКИН. Перейти в Фотобанк КП

В Крыму и Севастополе продолжается борьба с топливным дефицитом. 1 июля на полуострове все еще действуют ограничения и лимиты.

Рассказываем о ситуации с бензином в Крыму и Севастополе 1 июля 2026.

Ситуация с бензином в Крыму 1 июля 2026

По данным Минтопэнерго Крыма, больших объемов бензина в продажу в ближайшее время не поступит. Весь ресурс направляется на нужды коммунальных служб, скорой помощи, силовых структур и общественного транспорта. Тем не менее уже появилось в свободной продаже дизтопливо. А также в некоторых городах республики можно заправиться АИ-92.

Например, как сообщил глава администрации города Владимир Ким, бензин и дизель можно купить на следующих заправках:

С 10 утра:

- пгт Приморский, ул. Керченское шоссе, 86/88 - АИ-92 Ultra, ДТ Ultra;

- Феодосия, ул. Челнокова, 71 - АИ-95 Ultra;

- с. Ближнее, Симферопольское шоссе, 2Б - АИ-95 Ultra, ДТ Ultra;

- Феодосия, Керченское шоссе, 23 - АИ-95 Ultra, ДТ Ultra.

С 16:00:

- Феодосия, Керченское шоссе, 1А - АИ-95+, ДТ+;

- Феодосия, ул. Челнокова, 2А - АИ-95+.

- Ограничение - не более 20 литров на один автомобиль. Заправка в канистры запрещена, - отметил мэр.

По словам главы Крыма Сергея Аксенова, продолжается работа по ликвидации топливного кризиса. Хоть пока больших объемов топлива в продаже не предвидится, власти обещают информировать об изменения.

Ежедневно сообщать об этом будет министр топлива и энергетики РК Владимир Воронкин.

- Прошу всех набраться терпения, - сказал Аксенов.

Цены на бензин в Крыму 1 июля 2026

Привыкнуть к ценам на драгоценный ресурс в нынешних реалиях – сложно. Даже, можно сказать, невозможно. В условиях дефицита они пошли в рост.

Ранее власти заключили соглашение с крупными сетями АЗС о неповышении стоимости топлива и его фиксированной цене (АИ-92 - не дороже 79 рублей за литр, АИ-95 – 86 рублей, дизтопливо – 85 рублей за литр). Однако на сегодняшний день бензин часто продают частные заправки или перекупщики, где за литр топлива просят до 380 рублей.

Ситуация с бензином в Севастополе 1 июля 2026

В Севастополе губернатор Михаил Развожаев заявил, что стоять в очередях 1 июля бессмысленно - новая партия QR-кодов не выдавалась.

Однако в свободной продаже можно найти топливо марок АИ-95 Ultra и ДТ Ultra на семи заправках «АТАН».

- АЗС 60 Качинское шоссе 2 (АИ-95 Ultra, ДТ Ultra)

- АЗС 61 Верхнесадовое (АИ-95 Ultra, ДТ Ultra)

- АЗС 66 Камышовое шоссе, 12б (АИ-95 Ultra, ДТ Ultra)

- АЗС 67 ул. Хрусталева 74Г (АИ-95 Ultra, ДТ Ultra)

- АЗС 84 Столетовский пр., 5 (АИ-95 Ultra, ДТ Ultra)

- АЗС 161 Гончарное, ул. Дрыгина, 16 (АИ-95 Ultra, ДТ Ultra)

- АЗС 166 Камышовое шоссе 32 (АИ-95 Ultra, ДТ Ultra)

- Продолжает действовать ограничение: заправить можно 20 литров в одну машину. Заправка в канистры запрещена, - отметил Развожаев.

На заседании правительства Севастополя стало известно, что поставки топлива в город наращиваются, однако ограничения на его продажу продлятся еще около месяца.

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