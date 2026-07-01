Во многих районах полуострова отключают свет Фото: Светлана МАКОВЕЕВА. Перейти в Фотобанк КП

Первый день июля начался для Крыма с разных новостей. Полуостров вновь подвергся массированной атаке беспилотников, а ситуация с бензином все еще остается критической, но местные власти обещают наладить поставки в скором времени. Рассказываем, что происходит в Крыму и Севастополе 1 июля 2026 года.

Что происходит в Крыму и Севастополе 1 июля 2026 года

Как рассказали в пресс-службе Министерства обороны России, ночью было сбито 179 украинских дронов, в том числе над Крымом. В Севастополе воздушная тревога действовала с 23:54 до 02:53, а утром ее объявляли повторно.

Отключение света в Крыму 1 июля 2026 года

В многих районах полуострова сохраняются веерные отключения электроэнергии либо свет подается по часам, но все может меняться в зависимости от оперативной обстановки.

По словам главы республики Сергея Аксенова, ситуацию с электроэнергией в Крыму планируют нормализовать в течение нескольких дней. Власти работают над вопросами технических возможностей, а оперативный штаб каждый день разрабатывает меры по организации справедливого распределения электроэнергии в каждом муниципалитете. Для этого создали дополнительные бригады из числа муниципальных служащих.

Из-за проблем с энергоснабжением в крымской столице сократили выпуск троллейбусов на линию. Также 30 июня приостановили движение пригородных поездов на участке Бахчисарай – Симферополь.

Отключение света в Севастополе 1 июля 2026 года

В Севастополе был введен режим временного ограничения электроснабжения - это вынужденная мера для предотвращения перегруза сетей. Как сообщил губернатор города Михаил Развожаев, там будут проводить поочередное отключение потребителей электроэнергии.

- До стабилизации ситуации посменно будет происходить чередование 1-й и 2-й очереди каждые 3 часа, - объяснил глава города.

Обстановка на Крымском мосту 1 июля 2026 года

На прошлой неделе перед Крымским мостом со стороны Керчи наблюдалась большая пробка – народ выезжал за бензином. Но с понедельника перед пунктами досмотра практически пусто. В 15:00 1 июля проезда ожидают лишь со стороны Тамани. Там находится 200 транспортных средств.

Что происходит с бензином в Крыму и Севастополе 1 июля 2026 года

В Крыму и Севастополе до сих пор действуют ограничения на продажу бензина из-за нехватки топлива. На некоторых заправках на полуострове можно найти топливо, однако до сих пор действуют строгие лимиты – до 20 литров в один бак.

На полуострове до сих пор наблюдается дефицит топлива Фото: Светлана МАКОВЕЕВА. Перейти в Фотобанк КП

В среду в Севастополе губернатор города отменил заправку по qr-кодам.

Напомним, что с 23 июня в силу вступило новое разрешение о провозе бензина через досмотр по Крымскому мосту - можно взять до 200 литров топлива на одном автомобиле, но только в таре, проходящей через интраскоп (65х75).

Ситуация с общественным транспортом в Крыму 1 июля 2026 года

Общественный транспорт, по заявлению властей, топливом обеспечен и должен работать по расписанию.

Общественный транспорт должен ходить по графикам Фото: Алексей БУЛАТОВ. Перейти в Фотобанк КП

- Никаких изменений быть не должно. Общественный транспорт, как и другие коммунальные службы, в полном объеме обеспечен топливом, - сказал Аксенов в своем канале в Максе.

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