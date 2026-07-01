Море уже прогрелось до комфортной температуры Фото: Евгения ГУСЕВА. Перейти в Фотобанк КП

Середина лета традиционно считается самым отпускным периодом за все лето. Многие пакуют чемоданы и летят навстречу к морю и бронзовому загару. В Крым ходят поезда, автобусы и можно приехать на машинах. Очереди перед Крымским мостом периодически собираются. Рассказываем, какая обстановка на местных побережьях.

ПЛЯЖИ ПУСТУЮТ?

Крымские пляжи Видео: Жесть Крым/ВК

На крымском побережье установилось настоящее лето. Солнце палит вовсю, а море уже прогрелось до комфортных температур. Но на пляжах сейчас везде по-разному. Туристов меньше, чем обычно, а некоторые кафе и «забегаловки» закрываются из-за частых отключений электричества и небольшого спроса. Но так не везде – некоторые туристы не побоялись тревожных новостей и приехали на море!

На некоторых пляжах пока пустовато Фото: Александра ТИМОЩЕНКО. Перейти в Фотобанк КП

УСЛОВИЯ ДЛЯ КУПАНИЯ - ИДЕАЛЬНЫЕ

Дневная жара - до +35 градусов. Спасает от нее, как поется в песне, только легкая одежда и легкая надежда на дождь, а еще – море, которое стало комфортным. По данным местного гидрометцентра на 1 июля, вода у берегов полуострова прогрелась неравномерно, но везде уже подходит для купания. Самая теплая - в Азовском море и Керченском проливе, до +25 градусов. На Южном берегу - от +22 до +24. В Алуште, Ялте и Судаке купаться, действительно, комфортно, а вот в районе Фороса и Евпатории чуть прохладнее - +20°C. В Феодосии море пока +18…+19 °C, но это, скорее, исключение.

Некоторые туристы все равно едут на полуостров Фото: Александра ТИМОЩЕНКО. Перейти в Фотобанк КП

Море чистое и прозрачное. Туристы отмечают, что опасения из-за мазута, который был на побережье, оказались напрасными.

- Вода в Крыму очень чистая. Я переживала из-за мазута, но, когда искупалась в первый раз, сразу же почувствовала, что все нормально. Много рыбок в море - думаю, это тоже знак, что море очистилось, - поделилась с КП-Крым впечатлениями одна из отдыхающих.

ТИХО, НО НЕ СПОКОЙНО

Несмотря на идеальные погодные условия, на пляжах нет привычного для июля ажиотажа. Причина не только в сезонных колебаниях, но и в топливном кризисе, который ударил по туристической отрасли. По данным местных сервисов бронирования, часть путешественников решила отложить поездки на полуостров или вовсе сменила направление.

- Люди занимают «выжидательную позицию» и принимают решение о поездке ближе к дате выезда. Пока такая тенденция, - рассказал КП-Крым директор туроператора «ТурЭтно» Андрей Пылов.

Так, многие из тех, кто все же отменил бронирования в Крыму, переориентировались на Анапу и другие курорты Краснодарского края, а также на Абхазию. Мол, там ситуация с топливом хотя бы чуть спокойнее.

НЕ ПОБОЯЛИСЬ И ПРИЕХАЛИ

При этом некоторые туристы, несмотря на неопределенность, все же приехали и наслаждаются отдыхом. Отмечают, что местные пляжи преобразились к лучшему, инфраструктура стала современнее, появились новые кафе.

Например, в поселке городского типа Николаевка проблем с количеством отдыхающих почти нет – на выходных на пляжах было не протолкнуться. Пользователи в соцсетях даже удивлялись внезапному наплыву народа.

- А вы где бензин взяли, чтобы на море приехать? Это какая-то загадка! На полуострове топливный кризис, но пляжи забиты – этот народ не сломить, - шутят в комментариях под постами крымчане.

Многие предположили, что в поселок приехали жители из ближайших районов и самой крымской столицы, так как это, по словам местных, «самое быстрое море».

- Мы раньше с коллегами даже после рабочего дня могли сорваться и поехать искупаться. Тут дорога занимает буквально минут 30. Лето все же – не хочется дома сидеть, даже драгоценный бензин на это не жалко, - отмечает жительница Симферополя Ольга.

Похожая ситуация и на ЮБК. Туда и сейчас приезжают туристы из других регионов, а также местные, чтобы отвлечься от тревожных новостей и перезагрузиться. Правда, веерные отключения электричества все же вносят свою ложку дегтя – из-за отсутствия света некоторые кофейни и прибрежные кафе попросту закрываются, да и магазины работают через раз.

В Ялте спокойная атмосфера Фото: Евгения ГУСЕВА. Перейти в Фотобанк КП

- Кто на генераторах, кто без света. Но есть и те, кто сдался. Некоторые бизнесы временно ушли в отпуск – ждут, когда со светом станет попроще, чтобы снова выйти на работу, - рассказывает КП-Крым отдыхающий из Ялты Андрей.

Из-за того, что многие туристы приезжают в Крым на личном транспорте, раньше одним из самых популярных направлений было восточное побережье полуострова. В Судаке обычно не протолкнуться! Любители покупаться и позагорать располагались у моря плотно, а местные кафе были переполнены клиентами. Но сейчас там временное затишье. На набережных свободно, а у моря отдыхают лишь местные.

ЦЕНЫ РАДУЮТ, НО НЕ ВСЕГДА

Для тех, кто выбрал отдых на пляже, выбор активностей широкий. Катание на «банане» - от 400 рублей за полчаса, аренда лежака - от 300 рублей в день. Правда, на популярных побережьях можно заплатить и 700, и 1000!

А вот на проживание цены сильно снизились. Еще в начале года туроператоры прогнозировали рост на 10-15%, но к лету прогнозы не оправдались. На фоне сложной оперативной обстановки и топливного кризиса спрос на полуострове снизился, а значит, цены пошли вниз.

Судя по информации на популярном сайте объявлений, аренда жилья в Крыму в июне подешевела в среднем на 15-20%. Это касается и Южного берега, где обычно цены на долгосрочную аренду только растут. Арендодатели вынуждены удерживать клиентов, а не повышать цены.

Так, сейчас средняя стоимость аренды квартиры на полуострове на сутки составляет около 6 000 рублей, дома - около 8 000 рублей. При этом в Симферополе можно снять однокомнатную квартиру за 2 000 рублей в сутки.

Согласно рейтингу сервиса ТВИЛ.РУ, Крым в этом июле оказался одним из самых бюджетных направлений для отдыха. Самые популярные курорты, такие как Ялта, Алушта, Феодосия, Судак и Евпатория, остаются на уровне 4 700–6 500 рублей за ночь.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

QR-коды опять отменили? Ситуация с бензином в Крыму 1 июля 2026