Сообщников заключили под стражу. Фото: кадр видео ЦОС ФСБ России

В Крыму задержали двух граждан России 1968 и 1986 годов рождения, подозреваемых в государственной измене, а также в незаконном хранении взрывчатки. Об этом сообщили в ЦОС ФСБ России.

Оба сообщника были агентами украинской разведки. Они собирали информацию о дислокации российских военных, передвижениях железнодорожных составов по Крымскому мосту, а также о критически важной инфраструктуре. Все эти данные подозреваемые отправляли киевскому режиму.

Задержание двух украинских агентов в Крыму

Кроме того, сообщники получили от куратора через схрон компоненты для сборки радиоуправляемого самодельного взрывного устройства. Масса взрывчатого вещества превысила три килограмма. Подозреваемых задержали сотрудники ФСБ. Возбуждены уголовные дела. Сообщников заключили под стражу.

«Задержанные активно сотрудничают со следствием и дают признательные показания», – рассказали в ФСБ.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

Сливала данные Киеву и хотела отравить бойцов: в Севастополе посадили шеф-повара