Цены на топливо взлетели до небес. Фото: Ольга ЮШКОВА. Перейти в Фотобанк КП

В Крыму продолжается топливный кризис. На заправках пока пусто, а на черном рынке цены зашкаливают. Но власти обещают нормализовать ситуацию, но сейчас крымчан просят набраться терпения. К тому же, на некоторых АЗС уже начали появляться запасы. Рассказываем о ситуации с бензином в Крыму и Севастополе 2 июля 2026.

Ситуация с бензином в Крыму 2 июля 2026

Как ранее отмечал глава республики Сергей Аксенов, на полуострове продолжается работа по ликвидации топливного кризиса. Со вчерашнего дня в Крыму возобновили розничную продажу топлива, но объемы пока небольшие.

- Наши трейдеры и предприятия ведут работу, чтобы увеличить розничную продажу. Но также и руководство республики предпринимает меры, чтобы в ближайшем будущем открыть как розницу, так и восполнить необходимые запасы, - заявил министр топлива и энергетики РК Владимир Воронкин.

Цены на бензин в Крыму 2 июля 2026

Цены на топливо взлетели до небес. В некоторых городах полуострова АИ-92 продается за 185-200 рублей за литр. И это только официальные цены! На «черном рынке» перекупщики просят от 250 до 400 рублей за литр, а в некоторых местах цена доходит до 1000 рублей.

Ранее власти заключили соглашение с крупными сетями АЗС о неповышении стоимости топлива и его фиксированной цене (АИ-92 - не дороже 79 рублей за литр, АИ-95 – 86 рублей, дизтопливо – 85 рублей за литр). Однако на сегодняшний день бензин часто продают частные заправки или перекупщики, где за литр топлива просят целое состояние.

Ситуация с бензином в Севастополе 2 июля 2026

В Севастополе губернатор Михаил Развожаев с вечера выкладывает ссылку на бота в мессенджере Макс, где можно получить QR-код на определенный вид топлива. Правда, разбирают их как горячие пирожки – за считанные секунды!

При этом 2 июля в свободной продаже можно найти топливо марок АИ-95 Ultra и ДТ Ultra на семи заправках «АТАН». Адреса можно посмотреть по ссылке.

- Продолжает действовать ограничение: заправить можно 20 литров в одну машину. Заправка в канистры запрещена, - отметил Развожаев.

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