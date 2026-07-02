Из-за отключений электричества в ряде районов возникают перебои со связью. Фото: Алексей БУЛАТОВ. Перейти в Фотобанк КП

Лето в Крыму продолжается. Правда, обстановка на полуострове пока нестабильная из-за перебоев с электричеством и топливного кризиса. Рассказываем, что происходит в Крыму и Севастополе 2 июля 2026 года.

Что происходит в Крыму и Севастополе 2 июля 2026 года

По данным Минобороны РФ, за ночь дежурные средства ПВО уничтожили 327 украинских беспилотников над территориями 19 регионов России, Республики Крым, а также над акваториями Азовского и Черного морей.

Ночь на 2 июля выдалась тревожной. В Севастополе объявляли воздушную тревогу, которая продлилась около двух часов - с 3:21 до 5:00.

Отключения света в Крыму 2 июля 2026 года

Ситуация с электричеством остается непростой. По данным председателя Совета министров Крыма Юрия Гоцанюка, из-за внешнего воздействия на магистральные сети без электроснабжения остались четыре города и три района. Отключения затронули: Армянск, Красноперекопск, Джанкой и Джанкойский район, Евпаторию, Черноморский и Сакский районы. Частичное восстановление планируется в течение ближайших суток. В Бахчисарайском районе введен график «три часа через три часа» для стабилизации нагрузки.

- Специалисты ГУП РК «Крымэнерго» проводят комплекс мероприятий по стабилизации параметров сети и предотвращению аварийных повреждений оборудования, - написал Гоцанюк в своем канале в MAX.

В Саках 2 июля с 10 утра в течение 14 часов не будет света из-за работ на высоковольтных линиях. Глава администрации призвала жителей запастись питьевой водой и зарядить телефоны. Из-за отключений электричества в ряде районов возникают перебои со связью. Замминистра внутренней политики Альберт Куршутов пояснил, что базовые станции работают от аккумуляторов, но при длительных отключениях они разряжаются. Для жителей пяти районов и Армянска запущен аварийный роуминг. Это значит, что можно выбрать доступную сеть вручную через настройки в телефоне.

Отключение света в Севастополе 2 июля 2026 года

В Севастополе в начале недели был введен режим временного ограничения электроснабжения - это вынужденная мера для предотвращения перегруза сетей. Как сообщил губернатор города Михаил Развожаев, там будут проводить поочередное отключение потребителей электроэнергии.

Что происходит с бензином в Крыму и Севастополе 2 июля 2026 года

Ситуация с топливом остается сложной. В Севастополе продажа бензина продолжается по QR-кодам с лимитом 20 литров в бак и запретом на заправку в канистры. Министр топлива и энергетики Крыма Владимир Воронкин заявил, что работа по восполнению запасов идет, но больших объемов в свободной продаже пока нет.

В Крыму больше месяца наблюдаются проблемы с бензином Фото: Алексей БУЛАТОВ. Перейти в Фотобанк КП

- В первую очередь, бензин направляется на нужды служб жизнеобеспечения республики. По мере возможности топливо распределяется для населения, - отметил Воронкин.

Обстановка на Крымском мосту 2 июля 2026 года

2 июля очередей перед Крымским мостом нет, проезд остается свободным.

Проезд свободен. Фото: чат автомобилистов "Крымский мост"

При этом больше недели действует новое разрешение о провозе бензина через досмотр по Крымскому мосту - можно взять до 200 литров топлива на одном автомобиле, но только в таре, проходящей через интраскоп (65х75).

Ситуация с общественным транспортом в Крыму 2 июля 2026 года

Общественный транспорт, по заявлению властей, топливом обеспечен и должен работать по расписанию. По словам главы республики Сергея Аксенова, автобусы, как и другие коммунальные службы, в полном объеме обеспечены топливом.

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