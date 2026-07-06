Киевский режим атаковал Крым и другие регионы: сбиты 519 беспилотников

Часть БПЛА нейтрализовали над Азовским морем Фото: Олег УКЛАДОВ. Перейти в Фотобанк КП

В ночь на понедельник, 6 июля, средства противовоздушной обороны уничтожили 519 беспилотников над Крымом и другими регионами. Об этом сообщили в пресс-службе Минобороны России.

«В течение ночи дежурными средствами ПВО перехвачены и уничтожены 519 украинских беспилотных летательных аппаратов», – говорится в сообщении.

Уточняется, что речь идет о дронах самолетного типа. Часть дронов сбили над Крымом и Азовским морем. О количестве пораженных целей не сообщается.

Кроме того, БПЛА нейтрализовали над Белгородской, Псковской, Новгородской, Брянской, Курской, Орловской, Тульской, Тверской, Ярославской, Воронежской, Смоленской, Калужской, Рязанской, Липецкой, Ростовской, Самарской, Саратовской, Волгоградской и Ленинградской областями, а также над Кубанью и Московским регионом.

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