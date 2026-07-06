В городе возможны дальнейшие ограничения электроснабжения Фото: РАСЮК Татьяна Витальевна. Перейти в Фотобанк КП

В большей части домов в Севастополе включили электричество после атаки ВСУ, которая произошла в ночь на понедельник, 6 июля 2026 года. Об этом в своем канале в мессенджере MAX сообщил губернатор Михаил Развожаев.

Отключение электричества в Севастополе 6 июля 2026 года

Киевский режим атаковал энергетическую инфраструктуру за пределами Севастополя. Из-за этого город-герой временно остался без электричества.

«На объектах введен особый режим, социальные объекты перешли на резервные схемы электроснабжения», – рассказал Развожаев.

Работа общественного транспорта в Севастополе 6 июля 2026 года

Из-за отсутствия напряжения в сети утром в Севастополе не вышли на линии троллейбусы.

Ситуация с электричеством в Севастополе 6 июля 2026 года

Энергетики перезапитали по резервным схемам практически все объекты.

«Свет вернулся в большинство жилых домов Севастополя», – сообщил Развожаев.

Далее будут поэтапно подключаться и остальные потребители. Губернатор попросил не включать сразу все мощные электроприборы, поскольку нагрузку на сеть нужно увеличивать постепенно. Он предупредил, что возможны временные ограничения электроснабжения.

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