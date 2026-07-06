Власти пообещали оказать поддержку Фото: Олег УКЛАДОВ. Перейти в Фотобанк КП

Жительница Керчи погибла в результате атаки ВСУ на Крым в ночь на понедельник, 6 июля 2026 года. Об этом в своем канале в мессенджере MAX сообщил глава республики Сергей Аксенов.

Атака ВСУ на Крым 6 июля 2026 года

Ночью республику атаковали украинские беспилотники.

Погибшие в результате атаки ВСУ на Крым 6 июля 2026 года

В результате погибла женщина. Убитая – жительница Керчи. Аксенов выразил соболезнования родным и близким покойной.

Пострадавшие в результате атаки ВСУ на Крым 6 июля 2026 года

Два человека пострадали в результате атаки беспилотников. Аксенов пожелал этим людям скорейшего выздоровления.

«Республиканские органы власти окажут необходимую помощь и поддержку», – заверил Аксенов.

Реакция прокуратуры на атаку ВСУ в Крыму 6 июля 2026 года

Ведомство контролирует соблюдение прав людей после случившегося.

«Для оперативного приема заявлений по факту происшествия и оказания правовой помощи в прокуратуре республики организована горячая линия: тел. +7 (978)-986-50-76», – говорится в сообщении.

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