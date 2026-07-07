Фото предоставлены ГК «Полипласт»

Документ подписали Губернатор Свердловской области Денис Паслер и Председатель совета директоров ГК «Полипласт» Александр Шамсутдинов.

Социальное соглашение расширяет рамки действующего партнерства. Главная цель совместной работы – объединить усилия власти и бизнеса для комплексного развития социальной инфраструктуры и создания комфортной городской среды в муниципальном округе Первоуральск. Особое внимание уделено улучшению качества жизни жителей микрорайона Хромпик.

«АО «Хромпик» – одно из крупнейших региональных предприятий, которое является нашим партнером в развитии территории своего присутствия. Компания реализует социально значимые проекты, участвует в благоустройстве городских пространств, объектов образования и спорта. Новое соглашение, заключенное сегодня на полях выставки ИННОПРОМ, станет продолжением этой совместной работы на благо города и первоуральцев», – сказал Губернатор Свердловской области Денис Паслер.

Фото предоставлены ГК «Полипласт»

В рамках сотрудничества запланирован ряд конкретных мероприятий на ближайший год, направленный на развитие медицины, спорта, образования и создание комфортной городской среды. В их числе – капитальный ремонт здания больницы в микрорайоне Хромпик и обновление сетей холодного водоснабжения к этому социально-важному объекту, приведение в порядок фасадов жилых домов и благоустройство дворовых территорий, модернизация материально-технической базы Первоуральского политехникума и школы №12, проведение природоохранных работ по защите реки Чусовой и многое другое.

«Полипласт» тесно сотрудничает с Правительством Свердловской области. Одно из направлений совместной работы - поддержка хоккея с мячом. Академия «Уральский трубник» в минувшем сезоне подтвердила статус лучшей школы страны, и мы намерены укреплять эту базу. Продолжим работу и по развитию микрорайона Хромпик. Важно, чтобы дети учились в современной школе, жители получали качественную медицинскую помощь, а дворы становились комфортными. Вместе с Губернатором Свердловской области Денисом Владимировичем Паслером продолжим работу и приложим максимум усилий для реализации этих планов», - отметил Председатель совета директоров ГК «Полипласт» Александр Шамсутдинов.

Фото предоставлены ГК «Полипласт»

Данное соглашение является логическим продолжением планомерного взаимодействия ГК «Полипласт» с Правительством Свердловской области, направленного на всестороннее развитие региона.