В Крыму и Севастополе до сих пор действуют ограничения на продажу бензина из-за нехватки топлива Фото: Светлана МАКОВЕЕВА. Перейти в Фотобанк КП

7 июля в Севастополе вновь нет свободной продажи бензина. Губернатор Михаил Развожаев заявил, что новая партия QR-кодов не выдавалась - на АЗС заправляются только коммунальные службы, скорая помощь, общественный транспорт и другие службы жизнеобеспечения.

Рассказываем о ситуации с бензином в Крыму и Севастополе 7 июля 2026.

Ситуация с бензином в Крыму 7 июля 2026

Хоть на заправках полуострова начало появляться топливо, залить в бак хоть немного бензина удается не всем. Перед АЗС выстраиваются многокилометровые очереди, а ждать приходится по несколько часов.

В Крыму по-прежнему действует лимит - не более 20 литров на одну машину, заправка в канистры строго запрещена. Ранее, 5 июля, надежда появилась - на 112 АЗС полуострова поступило топливо. Но 7 июля дефицит сохраняется. Глава Минтопэнерго РК Владимир Воронкин признал, что ситуация с топливом в регионе «остается напряженной».

Как сообщил глава Феодосии, сегодня на АЗС округа свободной продажи топлива не будет, поэтому крымчан просят не занимать очереди.

Напомним, через Крымский мост разрешено провозить до 200 литров топлива на одну машину

На фоне дефицита цены на бензин на «черном рынке» зашкаливают - от 300 до 400 рублей за литр. Перекупщики организуют конвойную доставку топлива из Краснодарского края.

Ситуация с бензином в Севастополе 7 июля 2026

В Севастополе продолжает действовать система QR-кодов через мессенджер «Макс», однако в этот вторник заправиться по ним невозможно. Также в городе-герое отменили свободную заправку. Об этом сообщил губернатор региона Михаил Развожаев.

- Уважаемые севастопольцы! На заправках «Атан» сегодня свободной продажи топлива не будет. Сегодня на городских АЗС заправляются коммунальные службы, скорая помощь, общественный транспорт и другие службы, обеспечивающие жизнедеятельность города, - проинформировал он.

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