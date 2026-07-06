Бензина нет, но выход есть: крымчане массово переходят на автомобили на газу

Если повезет, то забронировать железного коня можно только через несколько недель, а то и месяц Фото: Ольга ЮШКОВА.

В Крыму, где дефицит бензина уже перерос в привычное дело, автомобилисты нашли новый способ не остаться у пустого бака. Спрос на прокат машин, работающих на газу, за последний месяц вырос в разы. Водители ищут альтернативу бензину, который почти исчез с заправок. Пересаживаться на дизель дорого, а на пропан и метан – вполне бюджетно и более доступно. Правда, и здесь возникают проблемы.

МАШИН НЕ ХВАТАЕТ

Российские туристы, которые рискнули и приехали в Крым, оказались в ловушке. Кто-то планировал рассекать по побережьям на арендованном авто, но проблема с дефицитом бензина никуда не делась. Ситуация, когда на всем пути от Судака до Ялты на АЗС пусто, заставила многих искать альтернативу.

Но газ на крымских заправках есть, поэтому на фоне кризиса объявления о прокате авто с газобаллонным оборудованием стали появляться чаще, а спрос на них резко вырос. Водители поняли, что пока другие стоят в очередях за 20 литрами бензина, можно спокойно заправиться газом и ехать дальше. К тому же, газ в Крыму и так был дешевле бензина. Еще в сентябре 2025 года на местных АЗС литр сжиженного газа стоил 37,99 рубля, тогда как бензин постоянно дорожал. Власти объясняли рост цен на бензин транспортными сложностями и удаленностью НПЗ от полуострова, газ же добывался на крымских месторождениях, поэтому его доступность не зависела от внешней логистики. Но, как оказалось, автомобилей на газу, которые можно арендовать, оказалось не так уж и много. Их разобрали за несколько дней.

- У нас многие машины на бензине, но были и на газу. Так вот на них спрос вырос моментально, - говорят в компании, предлагающей услуги по прокату автомобилей. – Сейчас каждый день звонят и спрашивают, есть ли возможность арендовать машину. Большинство интересующихся – это туристы, которые вот-вот должны приехать на полуостров, поэтому продумывают планы на отпуск. Но на всех машин, конечно, нет.

НАЙТИ АВТО НЕПРОСТО

Если прошерстить сайты объявлений, то найти свободную машину тоже не так уж и просто. А если и повезет, то забронировать железного коня можно только через несколько недель, а то и месяц с обязательной предоплатой.

Прокат авто на газу – дело не из дешевых. Хоть заправить такую малышку однозначно проще, чем обычную на бензине, за сутки выходит от одной до трех тысяч рублей. То есть за неделю езды можно потратить больше 20 тысяч. Но даже такие расценки не останавливают местных туристов и крымчан – всяко лучше, чем совсем без колес.

По словам оператора крымского сервиса проката, иногда авто арендуют отчаянные предприниматели, которым нужно перевозить продукцию из одной точки в другую.

- Некоторые готовы уходить в ноль или заработать чуть меньше, лишь бы не останавливать работу из-за проблем с бензином. А иначе совсем в минусе останутся. Мы идем навстречу, какие-то скидки можем иногда делать, - отмечают в крымской компании.

Тем временем бензин продолжает поступать на АЗС Крыма в небольших количествах. Объемов, выделяемых для свободной продажи, хватает, чтобы заправить не более 100-150 машин при лимите в 20 литров на каждую. Перед заправками вновь выстраиваются огромные очереди, чтобы урвать хоть немного топлива. Накануне на полуострове работало 112 АЗС. В продажу поступил как АИ-95, так и дизель, но горючего хватило не всем.

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