Ситуация с топливом остается критической Фото: Артем КИЛЬКИН. Перейти в Фотобанк КП

Крым продолжает жить в режиме многозадачности: отражение атак, ликвидация пожаров, восстановление энергоснабжения и борьба с последствиями. После массовых перебоев на полуострове, наконец-то, удалось частично восстановить электричество. Рассказываем, что происходит в Крыму и Севастополе 7 июля 2026 года.

Что происходит в Крыму и Севастополе 7 июля 2026 года

В ночь на вторник, 7 июля, средства противовоздушной обороны уничтожили 452 беспилотника над Крымом и другими регионами. Об этом сообщили в пресс-службе Минобороны России. Киевский режим пытался атаковать нашу страну в период с 20.00 до 8.00.

Отключение света в Крыму и Севастополе 7 июля 2026 года

Еще вчера многие регионы полуострова были без света. Из-за ночной атаки ВСУ произошли технологические нарушения на высоковольтных сетях. Особенно серьезная ситуация сложилась в Севастополе, на Южном берегу Крыма и в Симферополе. Энергетики оперативно приступили к восстановительным работам, и уже к вечеру свет появился в большинстве районов.

Сейчас свет постепенно подаётся в Чернополье, Дозорное, Черемисовку, Красную Слободу, Поворотное, Ульяновку, Кизиловку, Кирпичное, Головановку, Алексеевку, Пчелиное, Ольховку, Красноселовку, Карасевку, Яблочное, Белую Скалу, Вишенное, Мироновку, Мельники, Мичурино, Лечебное и Белогорск. Но одновременный запуск всех населенных пунктов невозможен из-за ограниченной мощности оборудования. Сейчас работа идет в тестовом режиме, позже будет разработан отдельный график подачи электроэнергии, сообщил глава администрации района Дмитрий Чумаков.

Электроснабжение удалось восстановить в большинстве районов Фото: Алексей БУЛАТОВ. Перейти в Фотобанк КП

Отключение воды в Крыму 7 июля 2026 года

При этом 7 июля в Керчи, частично в Феодосии, Кировском, Ленинском, Нижнегорском и Советском районах вновь отключили свет. Проблемы с электроэнергией привели к масштабным проблемам с водоснабжением - без воды остались десятки городов и сел. Но днем во вторник в Керчи энергоснабжение потребителей было восстановлено. Об этом сообщил глава администрации города Иван Кошель.

- Благодаря слаженной работе специалистов компаний «Крымэнерго» и «Россети» энергоснабжение города оперативно восстановлено, – написал Кошель в своем канале в МАКС.

Обстановка на Крымском мосту 7 июля 2026 года

Сейчас с обеих сторон проехать к пунктам ручного досмотра можно без очередей. Также через Крымский мост все еще можно провезти до 200 литров бензина. Для транспортировки горючего водителям разрешено использовать любые канистры без пометок «для ГСМ».

- Ограничение - нельзя любые бочки 50 и более литров из-за сложностей осмотра. Канистры 40 литров - можно, - уточнил советник главы РК Олег Крючков.

Газ можно провозить лишь до 100 литров. При этом одновременно везти газ и бензин нельзя. Исключение - туристические газовые баллоны и газобаллонное оборудование автомобиля.

Ситуация с бензином в Крыму и Севастополе 7 июля 2026 года

Ситуация с топливом остается критической. Свободной продажи бензина для населения 7 июля не предусмотрено. Топливо в приоритетном порядке направляется на нужды экстренных служб, коммунальных предприятий и общественного транспорта.

Ситуация с туризмом в Крыму и Севастополе 7 июля 2026 года

В Крыму решила объединиться местная Ассоциация гостевых домов. Многие легально работающие объекты размещения на полуострове присоединилась к акции «Мы вместе!» и подготовила для жителей региона специальные условия отдыха. Так, крымчане могут забронировать проживание в участвующих гостевых домах по цене до 2,5 тысячи рублей в сутки. Все доступные варианты можно найти в отдельном разделе «Путешествуй» на сайте Ассоциации. При бронировании нужно указать промокод «КРЫМ».

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