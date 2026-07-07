Лобовое ДТП под Севастополем: пострадали двое детей и трое взрослых

28-летний водитель Volkswagen не справился с управлением. Фото: Госавтоинспекция Севастополя

В результате лобового столкновения двух иномарок под Севастополем пострадали пять человек, включая двоих детей, сообщили в Госавтоинспекции города.

Авария произошла сегодня около 15:00. По предварительным данным, 28-летний водитель Volkswagen не справился с управлением, выехал на встречную полосу и врезался в автомобиль Geely, за рулем которого находилась 34-летняя женщина.

В результате ДТП пострадали оба водителя, двое мальчиков трех и 10 лет, которые находились в Geely, а также 23-летняя пассажирка «немца». Все они доставлены в больницу. Состояние опьянения у водителей не установлено.

В ГИБДД также отметили, что трехлетний мальчик был в детском кресле, а десятилетний - пристегнут ремнем безопасности, что помогло минимизировать травмы.

- В настоящее время сотрудники Госавтоинспекции Севастополя устанавливают все обстоятельства ДТП и осуществляют нормализацию дорожного движения на месте происшествия, - отметили в пресс-службе.

В прокуратуре города взяли ход проверки на контроль.

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