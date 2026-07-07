Бабушка отлучилась на минуту: в Севастополе четырехлетняя девочка выпала из окна

Пострадавшая получила перелом большого пальца ноги и ушиб брюшной полости Фото: Олег УКЛАДОВ. Перейти в Фотобанк КП

В Севастополе четырехлетняя девочка выпала из окна, расположенного на втором этаже, и получила различные травмы. Об этом сообщили в пресс-службе городского управления МВД.

Инцидент произошел в Нахимовском районе. Девочка находилась под присмотром бабушки и дедушки в спальне на втором этаже частного дома. Женщина на минуту вышла в ванную. Мужчина в это же время отлучился по хозяйственным делам.

«Оставленная без присмотра малышка забралась с кровати на подоконник и, опершись на москитную сетку, выпала на улицу», – рассказали в полиции.

В ведомстве добавили, что девочка осталась жива. Пострадавшая получила перелом большого пальца ноги и ушиб брюшной полости. Ребенка увезли в больницу. По факту случившегося проводится проверка.

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