Очередная атака ВСУ: над Крымом и другими регионами сбили 73 беспилотника

БПЛА нейтрализовали над Азовским морем Фото: Олег УКЛАДОВ. Перейти в Фотобанк КП

В ночь на четверг, 9 июля, средства противовоздушной обороны уничтожили 73 беспилотника над Крымом и другими регионами. Об этом сообщили в пресс-службе Минобороны России.

Киевский режим пытался атаковать нашу страну в период с восьми вечера до семи утра.

«Дежурными средствами ПВО перехвачены и уничтожены 73 украинских беспилотных летательных аппарата самолетного типа», – рассказали в министерстве.

В оборонном ведомстве сообщили, что часть дронов сбили над Крымом и Азовским морем. О количестве пораженных целей не сообщается.

Кроме того, БПЛА нейтрализовали над Белгородской, Брянской, Курской, Калужской, Новгородской, Тверской, Орловской, Ленинградской и Ростовской областями, а также над Кубанью и Московским регионом.

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