Очередная атака ВСУ: над Крымом и другими регионами сбили 73 беспилотника

Фото: Олег УКЛАДОВ. Перейти в Фотобанк КП
В ночь на четверг, 9 июля, средства противовоздушной обороны уничтожили 73 беспилотника над Крымом и другими регионами. Об этом сообщили в пресс-службе Минобороны России.
Киевский режим пытался атаковать нашу страну в период с восьми вечера до семи утра.
«Дежурными средствами ПВО перехвачены и уничтожены 73 украинских беспилотных летательных аппарата самолетного типа», – рассказали в министерстве.
В оборонном ведомстве сообщили, что часть дронов сбили над Крымом и Азовским морем. О количестве пораженных целей не сообщается.
Кроме того, БПЛА нейтрализовали над Белгородской, Брянской, Курской, Калужской, Новгородской, Тверской, Орловской, Ленинградской и Ростовской областями, а также над Кубанью и Московским регионом.
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:
Киевский режим пытался атаковать Крым и другие регионы: сбиты 415 беспилотников