Киевский режим пытался атаковать Крым и другие регионы: сбиты 415 беспилотников

Часть дронов нейтрализовали над Черным и Азовским морями Фото: Олег УКЛАДОВ. Перейти в Фотобанк КП

В ночь на среду, 8 июля, средства противовоздушной обороны уничтожили 415 беспилотников над Крымом и другими регионами. Об этом сообщили в пресс-службе Минобороны России.

Киевский режим пытался атаковать нашу страну в период с восьми вечера до восьми утра.

«Дежурными средствами ПВО перехвачены и уничтожены 415 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа», – рассказали в министерстве.

В оборонном ведомстве добавили, что часть дронов сбили над Крымом, а также над Черным и Азовским морями. О количестве пораженных целей не сообщается.

Кроме того, БПЛА нейтрализовали над Белгородской, Брянской, Волгоградской, Вологодской, Воронежской, Владимирской, Курской, Липецкой, Орловской, Ростовской, Рязанской, Самарской, Саратовской и Тульской областей, а также над Кубанью, Татарстаном и Московским регионом.

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