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Происшествия7 июля 2026 5:20

Очередная атака Киева: над Крымом и другими регионами сбили 452 беспилотника

Средства ПВО уничтожили 452 беспилотника над Крымом и другими регионами
Алексей ЕЛАГИН
Часть дронов нейтрализовали над Черным и Азовским морями

Часть дронов нейтрализовали над Черным и Азовским морями

Фото: Олег УКЛАДОВ. Перейти в Фотобанк КП

В ночь на вторник, 7 июля, средства противовоздушной обороны уничтожили 452 беспилотника над Крымом и другими регионами. Об этом сообщили в пресс-службе Минобороны России.

Киевский режим пытался атаковать нашу страну в период с 20.00 до 8.00.

«Дежурными средствами ПВО перехвачены и уничтожены 452 украинских беспилотных летательных аппарата самолетного типа», – рассказали в министерстве.

В оборонном ведомстве уточнили, что это, в частности, произошло над Крымом. Часть дронов сбили над Черным и Азовским морями. О количестве поряженных целей не сообщается.

Кроме того, БПЛА нейтрализовали над Белгородской, Брянской, Воронежской, Волгоградской, Владимирской, Калужской, Курской, Липецкой, Орловской, Ростовской, Рязанской, Смоленской, Тамбовской и Тульской областями, а также над Кубанью и Московским регионом.

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