Республику атаковали дроны Фото: Алексей БУЛАТОВ. Перейти в Фотобанк КП

Житель Джанкоя погиб в результате атаки ВСУ на Крым в ночь на четверг, 9 июля 2026 года. Об этом в своем канале в мессенджере MAX сообщил глава республики Сергей Аксенов.

Атака ВСУ на Крым в ночь на 9 июля 2026 года

«Минувшей ночью Республика Крым вновь подверглась вражеской атаке БПЛА», – сообщил Аксенов.

Погибшие в результате атаки ВСУ на Крым в ночь на 9 июля 2026 года

В результате погиб один человек. Жертвой атаки стал житель Джанкоя. Аксенов выразил соболезнования родным и близким погибшего. Глава Крыма заверил, что власти окажут все необходимое содействие.

Отключение электричества после атаки ВСУ 9 июля 2026 года

В настоящее время отсутствует подача электроэнергии в Джанкой, Красноперекопск, Армянск, а также в Джанкойский и Красноперекопский район. Поэтапно включают свет в Симферополе, Евпатории, Феодосии, Керчи, Саках, Судаке, а также в Советском, Ленинском, Кировском, Советском, Красногвардейском, Белогорском, Сакском и Раздольненском районах.

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