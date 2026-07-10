Киевский режим атаковал Крым и другие регионы: сбиты 376 беспилотников

БПЛА нейтрализовали над Азовским морем Фото: REUTERS.

В ночь на пятницу, 10 июля, средства противовоздушной обороны уничтожили 376 беспилотников над Крымом и другими регионами. Об этом сообщили в пресс-службе Минобороны России.

Киевский режим пытался атаковать нашу страну в период с восьми вечера до семи утра.

«Дежурными средствами ПВО перехвачены и уничтожены 376 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа», – рассказали в министерстве.

В оборонном ведомстве сообщили, что часть дронов сбили над Крымом и Азовским морем. О количестве пораженных целей не сообщается.

Кроме того, БПЛА нейтрализовали над Белгородской, Брянской, Калужской, Курской, Ленинградской, Новгородской, Псковской, Ростовской, Смоленской и Тверской областями, а также над Кубанью и Московским регионом.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

ВСУ снова атаковали Крым 9 июля: погиб житель Джанкоя