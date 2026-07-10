Сотрудничал с СБУ и хранил взрывчатку: севастопольца посадили на 17 лет за госизмену

Осужденного завербовали в феврале 2025 года. Фото: пресс-служба управления ФСБ по Крыму и Севастополю

В Севастополе 55-летнего местного жителя Владимира Зосича признали виновным в покушении на государственную измену и незаконном хранении взрывного устройства. Об этом сообщили в пресс-службе городской прокуратуры.

В феврале 2025 года Зосича завербовал сотрудник СБУ. Севастополец согласился оказывать киевскому режиму помощь в деятельности, направленной против безопасности нашей страны. По указанию куратора горожанин забрал из тайника мобильный телефон для ведения конспиративной переписки. Далее Зосичу потребовали произвести визуальную разведку места дислокации российского военного объекта.

В пресс-службе управления ФСБ по Крыму и Севастополю сообщили, что от Зосича также требовалось выполнить задания по подъему и перезакладке схронов. Там находились компоненты взрывных устройств. Севастопольца задержали сотрудники ФСБ.

«По месту жительства гражданина обнаружено самодельное взрывное устройство на основе гексогена массой 476,8 г и электродетонатора ЭДП военного назначения», – говорится в сообщении.

Было возбуждено уголовное дело. Суд признал севастопольца виновным. Его приговорили к 17 годам лишения свободы. Отбывать срок осужденный будет в исправительной колонии строгого режима. Кроме того, Зосича оштрафовали на 250 тысяч рублей.

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