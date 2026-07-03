С самого утра около разных АЗС скопились пробки Фото: Ольга ЮШКОВА. Перейти в Фотобанк КП

Под конец недели топливо в Крыму поступило в свободную продажу на 62 автозаправочных станциях. Об этом сообщил министр топлива и энергетики республики Владимир Воронкин.

Рассказываем о ситуации с бензином в Крыму и Севастополе 3 июля 2026.

Ситуация с бензином в Крыму 3 июля 2026

На заправках начало появляться топливо, поэтому с самого утра около разных АЗС скопились пробки. Народ надеется урвать хоть немного бензина, поэтому не жалеет ни денег, и времени, ведь ожидать приходится немало. При этом министр предупредил, что объемы ограничены, и полностью обеспечить потребности населения пока не удается. По всему Крыму действует лимит - не более 20 литров на одно транспортное средство, заправка в канистры запрещена.

По данным администраций городов, 3 июля топливо появится на следующих АЗС:

- Феодосия (с 10:00): две АЗС «Атан» - ул. Челнокова, 71 (А-95 ультра) и Керченское шоссе, 23 (А-95 ультра, ДТ-ультра).

- Саки (с 10:00): АЗС «Атан» на Евпаторийском шоссе, 80в (АИ-95 ультра, ориентировочно на 100 машин).

- Ялта (с 10:00): «Атан» в Никите и Алупке; с 13:00 - три АЗС «ТЭС» в Ялте, Кореизе и Ливадии.

Ситуация с бензином в Севастополе 3 июля 2026

В Севастополе в пятницу топливо отпускают по QR-кодам через чат-бот в мессенджере «Макс». Коды, полученные накануне вечером, действуют с 9:00 до 21:00. На заправке нужно предъявить скриншот кода сотруднику с повязкой «контролер» и предоставить оригинал документов на автомобиль. Лимит - те же 20 литров в машину, заправка в канистры запрещена.

Также в пятницу в свободной продаже можно найти топливо марок АИ-95 Ultra и ДТ Ultra на восьми заправках «АТАН». Адреса можно посмотреть по ссылке.

Правила провоза топлива по Крымскому мосту 3 июля 2026

Советник Главы РК Олег Крючков напомнил, что через Крымский мост все еще можно провезти до 200 литров бензина. Изменять этот лимит власти не планируют. Так, для транспортировки горючего водителям разрешено использовать любые канистры без пометок «для ГСМ».

- Ограничение - нельзя любые бочки 50 и более литров из-за сложностей осмотра. Канистры 40 литров - можно, - уточнил он.

Газ можно провозить лишь до 100 литров. При этом одновременно везти газ и бензин нельзя. Исключение - туристические газовые баллоны и газобаллонное оборудование автомобиля.

Для гибридов и электромобилей разрешение на проезд через Крымский мост не предусмотрено, поэтому они могут воспользоваться только сухопутным маршрутом.

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