Через Крымский мост все еще можно провезти до 200 литров бензина Фото: Артем КИЛЬКИН. Перейти в Фотобанк КП

Крым продолжает жить в режиме повышенной готовности, однако власти призывают жителей и гостей сохранять спокойствие, пользоваться только официальной информацией и соблюдать меры безопасности. Рассказываем, что происходит в Крыму и Севастополе 3 июля 2026 года.

Что происходит в Крыму и Севастополе 3 июля 2026 года

По данным Минобороны РФ, в период с 20:00 2 июля до 7:00 3 июля дежурными средствами ПВО было перехвачено и уничтожено 155 украинских беспилотников над территорией России, включая Крым, акватории Азовского и Черного морей, а также над 11 регионами страны.

В Севастополе воздушную тревогу объявили в 3:16, она продолжалась более двух часов.

Что происходит с бензином в Крыму и Севастополе 3 июля 2026 года

В пятницу, 3 июля, топливо в свободной продаже появилось на 62 автозаправочных станциях в разных городах Крыма. Министр топлива и энергетики РК Владимир Воронкин подтвердил, что объемы ограничены, и полностью обеспечить потребности населения пока не удается. Повсеместно действует лимит - не более 20 литров на одно транспортное средство, заправка в канистры запрещена.

В Севастополе в пятницу топливо отпускают по QR-кодам через чат-бот в мессенджере «Макс», которые раздавали вечером 2 июля. На заправке нужно предъявить скриншот кода сотруднику и предоставить оригинал документов на автомобиль. Лимит - те же 20 литров в машину, заправка в канистры запрещена.

Также в пятницу в свободной продаже можно найти топливо марок АИ-95 Ultra и ДТ Ultra на восьми заправках «АТАН».

Отключения света в Крыму 3 июля 2026 года

Ситуация с электроснабжением остается напряженной. Временные ограничения действуют более чем в полутора десятках муниципалитетов. Свет по графику «три через три» пропадает в Белогорском, Черноморском районах, а также в Красноперекопске, Саках, Керчи, Армянске, Ялте.

На полуострове действуют веерные отключения света Фото: Алексей БУЛАТОВ. Перейти в Фотобанк КП

Также ограничено водоснабжение в Джанкое, Евпатории, Керчи, Армянске, Красноперекопске, Саках и некоторых районах.

Отключение света в Севастополе 3 июля 2026 года

В Севастополе в начале недели был введен режим временного ограничения электроснабжения - это вынужденная мера для предотвращения перегруза сетей. Как сообщил губернатор города Михаил Развожаев, там будут проводить поочередное отключение потребителей электроэнергии.

Обстановка на Крымском мосту 3 июля 2026 года

В пятницу очередей перед Крымским мостом нет, проезд остается свободным.

Также советник Главы РК Олег Крючков напомнил, что через Крымский мост все еще можно провезти до 200 литров бензина. Изменять этот лимит власти не планируют. Так, для транспортировки горючего водителям разрешено использовать любые канистры без пометок «для ГСМ».

- Ограничение - нельзя любые бочки 50 и более литров из-за сложностей осмотра. Канистры 40 литров - можно, - уточнил он.

Газ можно провозить лишь до 100 литров. При этом одновременно везти газ и бензин нельзя. Исключение - туристические газовые баллоны и газобаллонное оборудование автомобиля.

Ситуация с общественным транспортом в Крыму 3 июля 2026 года

Общественный транспорт, по заявлению властей, не нуждается в бензине и должен работать по расписанию. По словам главы республики Сергея Аксенова, автобусы, как и другие коммунальные службы, в полном объеме обеспечены топливом.

Также движение пригородных поездов из/в Евпаторию временно приостановлено.

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