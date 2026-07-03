Гурзуф пришелся по душе знаменитому актеру и продюсеру Сергею Жигунову. Он вместе с женой Викторией вернул одной из забегаловок ее настоящее предназначение – в стенах здания появился музей художника Константина Коровина.
А на трех сотках своего земельного надела знаменитость выращивает цитрусовые – апельсины, мандарины и лимоны. Занимается он и косметикой, которая должна сохранить красоту его любимой жены. Успевает также снимать фильмы - без кино Сергею Жигунову никак нельзя.Но есть у актера еще одна пламенная страсть, о которой рассказала его жена:
– У нас тройня – Степа, Стеша и Варя. Часто в комментариях вижу про себя: «Как она достала его с этими собаками».
Но Виктория с себя публично сняла вину и перевела все стрелки на мужа:
- Собак в нашем доме заводит исключительно Сережа.
Пост в своем МАХ-канале Виктория Жигунова украсила фото мальтийских болонок. Три крохи с шелковистой белой шерстью буквально купаются в любви.
Сергей Жигунов носит их на руках, пьет с ними кофе, читает книги и, конечно же, гуляет.
Три песика – серьезная заявка, практически питомник. Но никакой коммерческой выгоды из миниатюрных декоративных собак супружеская чета не извлекает:
– Не разводим и не продаем, мы их просто любим.
Мальтезе, так называют мальтийских болонок, для супружеской четы - самый лучший антистресс на белом свете.
– Все гормоны удовольствия вместе взятые! Особенно, когда дети выросли.
Вот и колесят с тройней по свету. Крохи везде со своими хозяевами: в поездках, на отдыхе, на киносъемках. Путешествуют и по земле, и по воздуху, и по воде.
Как оказалось, Степа, Стеша и Варя настолько привязаны и преданы своим хозяевам, что в разлуке могут запросто заболеть и зачахнуть.
– Когда Сережу зовут куда-то, где нет возможности разместиться с собаками, мы просто не едем. Ни за какие деньги.
Трогательная картина, что и говорить: рослый брутальный мужчина и такая нежная любовь к хвостиками.
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