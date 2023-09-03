Съемки сериала Сергея Жигунова переместились в Севастополь

Съемки в Севастополе стартовали в конце августа. Фото: телеграм-канал Сергея Жигунова, скриншот видео

В Крыму продолжаются съемки молодежного сериала «Три друга, клад и Матрос Кошка», продюсером которого выступает известный актер и режиссер Сергей Жигунов. В конце августа съемки переместились в Севастополь.

Как сообщил губернатор Михаил Развожаев, одна из ролей досталась юной скрипачке из Севастополя Еве Плакун.

– Команда долго искала юную девочку скрипачку, которую по сценарию зовут Зина и нашли ее в Севастополе. Желаю Еве успеха на съемочной площадке и с нетерпением будем ждать эпизодов с ее участием, – написал Развожаев в своем телеграм-канале. Главные роли в сериале исполняют дети. Как рассказывал Жигунов, к работе подключили не только столичных актеров - на экране появятся 56 артистов с полуострова. Съемки стартовали в начале июня, они проходят в Ялте, Гурзуфе и Севастополе.

Фото: телеграм-канал Сергея Жигунова

Главными героями фильма станут три друга с характерами гардемаринов – Пашка, Макс и Тим, которые по сценарию учатся в Нахимовском училище, а параллельно ищут клад, спрятанный во время Крымской войны. По сюжету, мальчики путешествуют по времени и попадают то во времена первой обороны Севастополя, то в 1943 год, а в охоте за сокровищами участвуют не только дети, но и контрабандисты, «черные копатели» и даже призраки. Роли курсантов-нахимовцев исполняют Федор Кирсанов, Алексей Родионов и Всеволод Клименок. Из «взрослых» в сериале можно будет увидеть Сергея Никоненко, Дмитрия Ульянова, Алексея Шевченкова и других. Сам Сергей Жигунов тоже снимется в эпизоде.

В качестве локаций задействованы такие достопримечательности Севастополя, как Михайловская батарея, Графская пристань, памятник Нахимову, памятник Тотлебену, Музей Военно-морского флота России, историко-археологический парк «Херсонес Таврический» и парк живой истории «Федюхины высоты».

Ранее сообщалось, что в прокат картина выйдет весной 2024 года. Планируется, что сериал появится и на интернет-платформах, и будет показан по телевидению

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