Минобороны России: над Крымом и другими регионами уничтожили 389 вражеских БПЛА

Часть дронов нейтрализовали над Азовским и Черным морями Фото: Олег УКЛАДОВ. Перейти в Фотобанк КП

В Министерстве обороны Российской Федерации сообщили, что с 20.00 3 июля по 7.00 4 июля наши средства противовоздушной обороны вели интенсивную работу по перехвату вражеских беспилотников. В общей сложности за минувшую ночь дежурными расчетами было уничтожено 389 украинских БПЛА самолетного типа.

Массированная атака затронула множество регионов страны. Беспилотники подавлялись в небе над Белгородской, Брянской, Владимирской, Калужской, Курской, Липецкой, Ленинградской, Новгородской, Орловской, Псковской, Ростовской, Рязанской, Саратовской, Смоленской, Тверской и Тульской областями. Также работа шла над Краснодарским краем, Московским регионом и непосредственно над Республикой Крым. Кроме того, цели уничтожались над акваториями Азовского и Черного морей.

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