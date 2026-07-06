На пляжах отдыхают в основном местные, туристов мало Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН. Перейти в Фотобанк КП

Новая неделя в Крыму началась с тяжелой ночи. Полуостров подвергся одной из самых массированных атак беспилотников за последние дни, которая привела к тому, что в некоторых городах нет света. Рассказываем, что происходит в Крыму и Севастополе 6 июля 2026 года.

Что происходит в Крыму и Севастополе 6 июля 2026 года

Ночь на 6 июля стала одной из самых тревожных с начала года. В Севастополе и по всему Крыму объявляли воздушную и беспилотную опасность, которая длилась с перерывами с полуночи до 9 утра. По данным Минобороны РФ, за ночь дежурными средствами ПВО было перехвачено и уничтожено 519 украинских беспилотников над территорией России, включая Крым, акватории Азовского и Черного морей, а также над 22 регионами страны.

Атака ВСУ на Крым 6 июля 2026

Однако атака не обошлась без последствий. Глава Крыма Сергей Аксенов сообщил, что в результате удара в Керчи погибла женщина, еще два человека получили ранения.

- Искренне соболезную родным и близким погибшей, разделяю вашу боль. Желаю раненым скорейшего выздоровления. Республиканские органы власти окажут необходимую помощь и поддержку, - заявил глава республики.

Отключение света в Крыму и Севастополе 6 июля 2026 года

Главным последствием атаки стало масштабное отключение электроэнергии. Рассказываем, где нет света в Крыму 6 июля 2026. По данным «Крымэнерго», из-за технологических нарушений на высоковольтных сетях, вызванных внешним воздействием, без света остались несколько городов и районов Крыма. Особенно серьезная ситуация сложилась в Севастополе, на Южном берегу Крыма и в Симферополе. Энергетики оперативно приступили к восстановительным работам.

- В настоящее время ситуация в энергетике остается напряженной. Электроснабжение отсутствует в ряде населённых пунктов Северного, Западного и Центрального Крыма. Восточную часть и Южный берег удалось частично перезапитать, - сообщил председатель Совмина РК Юрий Гоцанюк.

По его словам, все стратегически важные объекты – больницы, службы экстренной помощи и жизненно необходимая инфраструктура – функционируют в штатном режиме.

В Алуште, куда к 8 утра было подано 2 мВт мощности, электричество в первую очередь дали на районную больницу и канализационные насосные станции.

Тем временем в Евпатории введены графики веерных отключений, а полное восстановление по всему Крыму планируется только к концу дня.

- Ограничения в Севастополе будут действовать с 12:00 до 15:00 по графику первой очереди, - сообщили в предприятии «Севастопольэнерго». - Рекомендуем заранее зарядить телефоны и пауэрбанки, по возможности не пользоваться лифтами, а также не включать одновременно мощные электроприборы, чтобы снизить нагрузку на сеть.

Обстановка на Крымском мосту 6 июля 2026 года

Движение по Крымскому мосту также было нарушено. За ночь его перекрывали дважды - после полуночи и в 2:24 ночи. К утру 6 июля движение удалось восстановить. Сейчас с обеих сторон проехать к пунктам ручного досмотра можно без очередей.

За ночь мост перекрывали дважды Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН. Перейти в Фотобанк КП

Напомним, через Крымский мост все еще можно провезти до 200 литров бензина. Изменять этот лимит власти не планируют. Так, для транспортировки горючего водителям разрешено использовать любые канистры без пометок «для ГСМ».

- Ограничение - нельзя любые бочки 50 и более литров из-за сложностей осмотра. Канистры 40 литров - можно, - уточнил советник главы РК Олег Крючков.

Газ можно провозить лишь до 100 литров. При этом одновременно везти газ и бензин нельзя. Исключение - туристические газовые баллоны и газобаллонное оборудование автомобиля.

Ситуация с бензином в Крыму и Севастополе 6 июля 2026 года

Еще вчера заправиться можно было на 112 АЗС по всему Крыму, но сегодня список адресов заправок пока не появился. В Севастополе 6 июля бензин продают по QR-кодам с лимитом 20 литров в одну машину. Заправка в канистры по-прежнему запрещена. Полученный накануне вечером QR-код необходимо использовать с 9:00 до 21:00. При этом с 10:00 на 11 заправках «АТАН» в свободной продаже поступило топливо марок АИ-95 Ultra и ДТ Ultra. Полный список АЗС можно посмотреть по ссылке.

Ограничения по продаже топлива в Крыму и Севастополе начались в начале июня Фото: Олег УКЛАДОВ. Перейти в Фотобанк КП

- Продолжает действовать ограничение: заправить можно 20 литров в одну машину. Заправка в канистры запрещена, - отметил губернатор города Михаил Развожаев.

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