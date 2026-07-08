Все еще действуют ограничения на заправку Фото: Ольга ЮШКОВА. Перейти в Фотобанк КП

Ситуация с топливом в Крыму и Севастополе остается напряженной. В городе-герое основной механизм продажи - это выдача топлива по QR-кодам, однако в других районах полуострова появилась и свободная продажа, пусть и в ограниченном объеме.

Рассказываем о ситуации с бензином в Крыму и Севастополе 8 июля 2026.

Ситуация с бензином в Севастополе 8 июля 2026

В Севастополе сегодня, 8 июля, можно приобрести топливо на АЗС по QR-кодам, которые местные жители получали накануне. Губернатор Михаил Развожаев сообщил, что получение кодов для заправки началось вечером в 22:10. Заправка в канистры по-прежнему запрещена. Использовать полученный QR-код необходимо в период с 9:00 до 21:00 сегодняшнего дня.

По информации губернатора, на пяти отдаленных от города АЗС можно заправить по полученному вами QR-коду 40 литров вместо привычных 20.

В то же время, в Севастополе с 10 утра на восьми заправках сети «АТАН» организована свободная продажа топлива марок АИ-95 Ultra и ДТ Ultra. Губернатор уточнил, что на каждой из этих АЗС топлива хватит для заправки примерно 150 автомобилей, при этом ограничение в 20 литров на машину сохраняется.

Ситуация с бензином в Крыму 8 июля 2026

В остальных городах полуострова ситуация менее оптимистичная. Власти Феодосии сообщили, что свободной продажи бензина и дизельного топлива в среду не будет и призвали водителей не создавать очереди на заправках. По данным Минтопэнерго Крыма на утро 8 июля, свободная продажа бензина и дизтоплива в республике была доступна только на одной АЗС – в Джанкое на RED PETROL.

Власти Крыма ищут пути решения топливного кризиса. Советник главы РК Олег Крючков сообщил, что правительство республики планирует ввести субсидии для местных автозаправочных частей. Эта мера должна облегчить поставки топлива на полуостров и привести к снижению розничных цен.

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