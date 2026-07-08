Александр Маттенков. Фото: Поисковый отряд «ЛизаАлерт» Крым/Vk, соцсети

Список без вести пропавших на Крымском полуострове большой. И среди тех, кто до сих пор не вернулся домой, - житель Феодосии Александр Маттенков.

Прошло три года, как он вышел из дома и будто бы в воздухе растворился.

- До сих пор не нашелся, - сообщила КП-Крым супруга пропавшего.

Последний раз на связь с родными житель Феодосии выходил 18 мая 2023 года. В это время он находился почти в ста километрах от дома – в селе Азовское Джанкойского района, куда уехал по делам. Потом, как отрезало, – абонент вне зоны доступа.

Родные не исключают, что возможно, он потерял память и поэтому не может вернуться домой. Что же на самом деле случилось с Александром Маттенковым, где он сейчас, живой ли, здоровый, – никто не знает.

Ориентировка. Фото: Поисковый отряд «ЛизаАлерт» Крым/Vk

За три года ни одной зацепки, хотя в поисках задействованы волонтеры отряда «ЛизаАлерт» Крым и силовики.

- Приметы Маттенкова Александра Николаевича, 03.06.1973 г.р. на момент исчезновения: на вид 50 лет, рост 175 см, худощавого телосложения, волосы седые короткие, глаза серые, - информирует СК РФ по Республике Крым и г. Севастополю.

В день исчезновения на нем вся одежда была черного цвета: футболка с коротким рукавом и классические брюки.

Поиски продолжаются. Фото: сайт ГСУ СК РФ по Республике Крым и г. Севастополю

Есть у крымчанина и особая примета – шрам в виде буквы «S», который остался после удаления тату на правой руке возле большого пальца. У без вести пропавшего при себе был мобильный телефон «Филипс» и очки для коррекции зрения в оправе прямоугольной формы.

- Всем, кто обладает какой-либо информацией о пропавшем, просьба обращаться в Главное следственное управление по телефонам: дежурный по управлению (3652) 500-750; +7-978-909-11-11, телефон доверия: (3652) 500-751.

Напоминаем, что также уже больше года ничего неизвестно о судьбе жителя Симферополя Максима Гаха, как в воду канула и Елена Годунова. В Симферопольском районе исчез Андрей Рублев, на ЮБК - Маргарита Баранова. В Севастополе ищут Халима Шайхутдинова. Не все точки над «i» расставлены и в деле Валерия Рысича.

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